Ceniceros dice que no tiene fecha todavía para reunirse con Sánchez para trasladarle las "reivindicaciones" riojanas

Publicado 13/07/2018 13:42:16 CET

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha señalado que todavía no tiene fecha para la reunión que mantendrá, al igual que el resto de jefe de los Ejecutivos autonómicos, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. No obstante, ha señalado que si por reunirnos "nos tenemos que quedar sin vacaciones, no pasa nada", porque "estaremos a su disposición para trasladarles los problemas y reivindicaciones de La Rioja", que ya se las hemos "pasado por escrito" ha añadido.

En este punto, Ceniceros ha señalado que había hablado tanto con Sánchez, como con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, pero estamos "a expensas" de que nos citen. Ha recordado que si bien Asturias y Cantabria, que "nos preceden tienen fecha", el 27 y 30 de julio, respectivamente, pero La Rioja todavía no.

El jefe del Ejecutivo riojano ha realizado estas manifestaciones preguntado por la futura reunión en Moncloa, durante el balance de tres años de legislatura, que ha realizado en el Centro Tecnológico de La Rioja, donde de manera extraordinaria se ha desarrollado la reunión del Consejo de Gobierno.

También cuestionado por los "riesgos" que pueden darse en la economía riojana por la inestabilidad política de un Gobierno de 84 diputados y por la renovación en el Partido Popular, a nivel nacional, ha indicado que ésto último "no creo que vaya a influir". En el caso del nuevo Ejecutivo central ha señalado que "me gusta ser prudente, sobre todo cuando el actual Gobierno lleva apenas un mes y medio, por lo que hay que darle por los menos el margen de los cien días".

Finalmente, ha apuntado que "nosotros vamos a estar a la expectativas de los acuerdos que teníamos con el Gobierno anterior, para que se cumplan con la Comunidad"