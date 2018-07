Ciudadanos exige al equipo de Gobierno "que cumpla con la accesibilidad en las paradas de autobús de Logroño"

Publicado 13/07/2018 13:36:42 CET

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha exigido al equipo de Gobierno del PP que "cumpla de una vez con las medidas de accesibilidad en edificios públicos y paradas de autobús en Logroño".

San Martín ha puesto como ejemplo las dificultades a las que se enfrentan todos los días las personas con movilidad reducida para subir al autobús urbano en la parada de la calle Estambrera, en el barrio de Cascajos.

"La parada está de tal manera que el vehículo no puede estacionar en paralelo porque la acera no llega hasta la carretera, dificultando mucho el acceso de personas mayores o con movilidad reducida", ha señalado San Martín al tiempo que ha recordado que existe un decreto que establece la accesibilidad en edificios públicos y paradas de autobús que desde el Ayuntamiento de Logroño no se está cumpliendo.

"En Logroño, el 10% de las paradas de autobús no son accesibles. Gamarra y su equipo deben cumplir con la normativa y con la enmienda que Ciudadanos introdujo en los presupuestos municipales, pero sobre todo debe cumplir con los centenares de logroñeses y logroñesas a los que se le complica el acceso a los edificios públicos y los autobuses urbanos", ha concluido.