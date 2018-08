Cruz Roja Juventud anuncia la llegada de su campaña 'Rey o Bufón' a las fiestas de Cervera del Río Alhama

Publicado 26/07/2018 17:27:27 CET

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Cruz Roja Juventud se desplazarán en la noche del sábado hasta Cervera del Río Alhama para desarrollar, en el marco de las fiestas patronales de Santa Ana, una nueva edición de su campaña 'Rey o Bufón'.

Así, en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento cerverano, ubicado en la Avenida Constitución, Cruz Roja instalará una carpa para concienciar a los jóvenes sobre los peligros de un consumo excesivo de alcohol, especialmente si se va a conducir.

La campaña, que comenzará a las doce de la noche del sábado y finalizará en torno a las cinco de la mañana del domingo, incluye las ya conocidas pruebas de alcoholemia gratuitas para jóvenes que presenten su carné de conducir, así como la distribución de información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.

Además, desde la carpa de Cruz Roja Juventud, se proyectarán mensajes contra las agresiones sexistas, sensibilizando de que "no todo vale" y que "no es no". Igualmente facilitaremos a quien lo demande, información sobre los recursos a disposición de las víctimas de agresiones sexistas

¿REY O BUFÓN?

'Rey o Bufón' es una actividad preventiva, realizada por voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud en La Rioja, que intenta concienciar a los jóvenes del peligro y el riesgo que conlleva el consumo de alcohol.

El objetivo de la campaña es fomentar el interés de jóvenes y adultos por la adopción de hábitos y conductas saludables como parte de su desarrollo integral, modificando comportamientos que responden a costumbres individuales y sociales peligrosas para la salud.

Además, se proporciona información y herramientas que permitan a los jóvenes tomar decisiones y actuar según sus propios criterios y recursos, conociendo las consecuencias de sus actos.

De este modo se pretende fomentar la responsabilidad individual de la población joven, intentando que cada persona tome conciencia de sus actos: y, siendo consciente del riesgo que corre, actúe con responsabilidad a la hora de consumir bebidas alcohólicas.

Para el desarrollo de esta actividad, Cruz Roja Juventud cuenta con la financiación del Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de la Juventud y con la colaboración de la Dirección General de Tráfico y del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama.

CRUZ ROJA JUVENTUD

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los 30 años.

Aunque sin forma jurídica propia, Cruz Roja Juventud tiene el carácter de una asociación juvenil que desarrolla su compromiso social a través de una acción orientada hacia la transformación, rigiéndose por los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.