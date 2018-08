CSIF continúa encerrado tras no haberse llegado a ningún acuerdo en la Mesa General de Negociación

Publicado 25/07/2018 18:18:06 CET

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delegados sindicales de CSIF La Rioja mantienen su encierro en el edificio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda tras no haberse atendido sus reivindicaciones en la Mesa General de Negociación que ha tenido lugar esta mañana.

En dicha Mesa, explican desde CSIF, "no ha habido avances significativos por parte de la Administración", cuyas

propuestas han sido: 36,5 horas para el año 2019 y 35 horas para el 2020. Además, tampoco concretan "cuándo se comenzará a aplicar el Decreto por el cual no se descuentan en las IT".

Desde la Administración proponen "el permiso de paternidad de 8 semanas en 2019 y tres semanas más en los años siguientes" y la "no negociación de la carrera profesional, alegando que pertenece a otra partida presupuestaria", explican desde CSIF.

Ante la falta de acuerdo, se ha aplazado la Mesa hasta el próximo viernes 27 de julio.

El sindicado asegura que "no se moverá ni un ápice de sus reivindicaciones e informa que seguirá encerrado hasta que se aprueben sus la totalidad de sus reivindicaciones".

Éstas son: la recuperación inmediata de las 35 horas "que nunca puede pasar por devolverlas en dos años". IT al cien por cien, "sin descuentos en las bajas". Carrera profesional y permiso de paternidad.

CSIF La Rioja quiere agradecer públicamente "todas las muestras de apoyo recibidas, tanto de empleados públicos como de la población en general, que dan fuerza para seguir con el encierro hasta que se recuperen todos los derechos perdidos a lo largo de todos estos

años".

Agradecer el apoyo recibido en el día de ayer por el Partido Riojano "a través de la visita a los empleados públicos encerrados de Julio Revuelta". Se suma al apoyo recibido del grupo parlamentario de Podemos La Rioja, "el resto de partidos políticos no se han

pronunciado, por lo que parece ser que las condiciones laborales de los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma no les parece un tema de interés".