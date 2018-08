Eduardo Rodríguez Osés participa en la ceremonia de inauguración de la exposición 40 Mazacote de Barro

Publicado 18/08/2018 17:03:43 CET

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, participa este sábado, a las 21,00 horas, en el patio del colegio Doña Avelina Cortazar de Alberite, en la ceremonia de inauguración del Mazacote de Barro Memorial Emilio García Moreda, una exposición que este año cumple su cuadragésima edición.

En este acto, se entregará el premio de pintura Mazacote de Oro 2018 que este año reconoce al artista Vicente García Lázaro, por su obra e1500/1; los artistas participantes en la exposición recibirán los mazacotes e intervendrá también el alcalde de la localidad, Ignacio Jadraque. Durante la gala actuará el dúo acústico, The Nowhere Plan, que ofrecerá un repertorio musical tributo a la banda internacional The Beatles.

La exposición que arranca con esta ceremonia de apertura se podrá disfrutar en el citado centro escolar hasta el próximo 9 de septiembre.