Encausados insisten en su inocencia y el jefe del dispositivo "matiza" su declaración porque la hizo bajo estrés

Publicado 09/04/2018 17:05:56 CET

Beneite asegura que Pablo le golpeó y un vídeo de la defensa muestra al acusado con los brazos en alto y siendo agredido por un policía

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los encausados por el juicio del 14N, Pablo y Jorge, han insistido hoy en su inocencia. En cuanto al jefe del dispositivo policial, Fernando Fernández Beneite, ha querido "matizar" su declaración, firmada por cuatro agentes, porque ha dicho que la hizo bajo estrés. Ha trasladado que Pablo no le lanzó un globo, le pegó una patada por detrás. Un "vídeo", ha relatado, con los recuerdos que le han venido a la cabeza tras ver "vídeos en Internet".

La primera sesión del juicio por los hechos que transcurrieron en la manifestación de la huelga del 14 de noviembre de 2012 ha tenido hoy, como protagonista, un vídeo del momento exacto en que fue detenido Pablo, que su abogado ha exhibido en varias ocasiones tanto para interrogar a su defendido como al policía nacional que le identificó como la persona que lanzó una piedra a un agente, que le impactó en la rodilla.

Y es que mientras Beneite asegura que Pablo le golpeó, el vídeo de la defensa muestra al encausado con los brazos en alto y siendo agredido por un policía (que ha sido identificado por el policía nacional que lo identificó como autor de la pedrada como Beneite).

Hoy, este policía ha preferido fiarse más de sus recuerdos que del video. Además, ha dicho que identificó a Pablo porque es más alto de lo normal, delgado, con pantalones de camuflaje y una chaqueta oscura con capucha que llevaba en la cabeza durante la pedrada, pero que llevaba quitada para cuando fue detenido.

Ambos encausados han insistido en que el objetivo de la manifestación era pacífico, mientras varios policías han dicho que se les veía organizados. Pablo, al ser interrogado por su abogado, ha relatado, apoyado por las imágenes del video de un testigo: "Hay un momento en el que un policía viene a mi y me empieza a golpear".

La sesión había comenzado con la petición, por parte del abogado de Pablo, Endika Zulueta, de contar con más testigos, ante la imposibilidad de conocer quién ordenó el borrado de las grabaciones de la policía; así como que los acusados pudieran estar junto a sus defensas; y que declarasen los últimos para conocer de qué hechos concretos se les acusa. La jueza, sin embargo, no ha concedido ninguna de estas peticiones.

BORRADO DEL VÍDEO

En su interrogatorio, Beneite ha explicado que el vídeo policial estaba borroso, y tembloroso, porque el policía que lo grabó no es de seguridad ciudadana, sino de policía científica, no llevaba medios de protección, y no está acostumbrado al estrés. Por eso se borró.

Tras las peticiones del abogado, y tal y como acordó en la vista previa de conformidad del 15 de mayo de 2017, uno de los tres encausados, I.I, ha reconocido un delito de desórdenes públicos, con una pena de seis meses de prisión que se sustituye por 720 euros de multa, a abonar en el plazo de una semana.

Los otros dos encausados, Pablo y Jorge, no aceptan los delitos que se les imputa, también de Atentado y Desórdenes Públicos (y Lesiones en el caso de Pablo). Además, Pablo ha relatado que le golpearon en comisaría y Jorge que no fue detenido durante la manifestación, porque acudió a su puesto de trabajo, y que al ir a comisaría, tras ser requerido, vio su DNI ampliado y una anotación que ponía: CNT.