Entrena, Calahorra o Cuzcurrita de Río Tirón podrán formar parte del próximo tablero de Monopoly España

Publicado 17/01/2018 17:22:34 CET

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana, un nuevo e inesperado personaje ha aterrizado con su stand en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Ifema. Mr. Monopoly ha dado comienzo allí mismo a la votación popular que decidirá las próximas ciudades y pueblos que ocuparán las 22 casillas del famoso tablero en la próxima edición de Monopoly España. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de que Entrena, Calahorra o Cuzcurrita de Río Tirón formen parte de la nueva edición.

Durante ocho semanas, todos los ciudadanos podrán votar por la ciudad y/o pueblo que quieran que aparezca en el clásico juego de mesa entrando en la página web www.votamonopolyespaña.com. El 17 de marzo finalizan las votaciones y el 19 se darán a conocer los resultados, coincidiendo con el Día Mundial de Mr. Monopoly a través de la misma web y de la página oficial de Facebook.

Roberto Leal, invitado especial y conocido presentador de la última edición de Operación Triunfo, ha sido el encargado de inaugurar las votaciones. "Es un honor haber sido el primero en poder votar por la ciudad que quiero que salga en el juego. En este caso, no podía dejar de hacerlo por Alcalá de Guadaíra, mi ciudad natal", ha confesado.

El tablero de Monopoly España estará formado por las 20 capitales de provincia y los 2 pueblos o ciudades que más votaciones consigan. En la edición de 2009, los pueblos ganadores fueron Parla y Cebolla tras una votación muy reñida y en la que se involucraron activamente ayuntamientos y ciudadanos y que llegó a contabilizar 40.000 votos en total. ¿Te imaginas que este año Entrena o Calahorra formasen parte de la historia de éste mítico juego de Hasbro? Cada rincón de La Rioja está en manos de sus votantes.

España se encuentra entre los países europeos afortunados por tener un Monopoly representativo de su país, junto con Italia, Rusia y Francia. En FITUR, los asistentes han tenido la oportunidad de realizar las primeras votaciones in situ, además de hacerse un selfie con Mr. Monopoly. El juego saldrá a la venta a finales de 2018, coincidiendo con las navidades.

MONOPOLY España es un gran ejemplo, de como una gran marca de juegos de mesa, cuenta con sus fans y consumidores para crear el contenido y diseño del producto, de una forma original y divertida, a través de las plataformas digitales más populares.

