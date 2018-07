Un estudio analiza la cobertura periodística de los medios en situaciones de catástrofe y emergencia

Publicado 18/07/2018 17:26:54 CET

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Informar en situaciones de emergencia provocadas por una catástrofe- como puede ser un incendio- es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los medios de comunicación.

El rigor y la cautela son elementos esenciales para ayudar a la población que se pueda ver afectada sin causar alarma social y caer en el sensacionalismo pero: "¿cumplen los medios correctamente su misión de servicio público o recurren a un lenguaje demasiado efectista para atraer lectores?".

Sobre esta cuestión y, en concreto, en la cobertura periodística de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017, han investigado los profesores de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja Jesús Díaz del Campo y Marian Chaparro. Y lo han hecho en colaboración con su colega Marta Pérez Pereiro, de la Universidad de Santiago de Compostela e impulsora de este estudio tras la buena acogida que tuvo el informe realizado hace un año sobre la cobertura de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Bajo el título 'La cobertura periodística de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017: un análisis de la información de emergencia de diarios portugueses, españoles y gallegos', los tres docentes universitarios y miembros del proyecto I+D+ i 'Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles' han realizado un estudio cualitativo del tratamiento informativo sobre los incendios de dos diarios portugueses (Público, Jornal de Notícias), dos gallegos (Faro de Vigo, La Voz de Galicia) y dos españoles de tirada nacional (El País, El Mundo) durante los días 15, 16 y 17 de octubre.

En un primer paso, elaboraron una ficha para analizar el cumplimiento de once elementos del tratamiento informativo recomendado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia: comunicar de forma cuidadosa y precisa; poner el foco en la vida de las personas; editar y contrastar las grabaciones de los aficionados; publicar imágenes que no degradan a las víctimas; no difundir datos privados irrelevantes; no usar lenguaje efectista; otorgar la misma gravedad o interés a las distintas víctimas; cumplir la función de servicio público y no especular con la identidad de los posibles causantes de la tragedia.

De estos once puntos analizados, "nuestro estudio demuestra que, en general, los medios analizados cumplen las directrices marcadas por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, aunque no en todos los casos", subrayan los investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja. Así, tal y como refleja el paper, el portugués Público es el que ofreció la información más pura y fidedigna, superando con éxito todos los puntos analizados. Faro de Vigo, El País y El Mundo cumplen ocho de los once puntos, La Voz de Galicia, siete y Jornal de Notícias, seis.

Entre las directrices que presentan un mayor grado de incumplimiento destaca la utilización del lenguaje efectista, el uso de materiales audiovisuales de testigos que no suelen verificarse ni editarse y el abuso informativo de datos privados sobre las víctimas que podrían considerarse irrelevantes y que determinan que el sensacionalismo es un mal generalizado entre los medios de ambos países.

Prueba de ello es que, excepto Público o El País, el resto de medios recurre con frecuencia a términos como "infierno", "pesadilla negra" o "dantesca", entre otras expresiones que enfatizan el sufrimiento gratuito que solo aporta emociones. Además, el análisis muestra que los medios locales no editan el sonido ambiente de los vídeos que les envían los testigos frente a los nacionales, que sí lo hacen u optan por tomarlas de agencia y otros medios.

Otros de los elementos que llevan a los medios a caer en el sensacionalismo informativo son la publicación abusiva e irrelevante de datos privados de las víctimas o el exceso de fuentes oficiales o institucionales en lugar de buscar voces expertas o científicos. Estas "son necesarias para contextualizar correctamente estas informaciones de interés público", tal y como indica Marian Chaparro.

Los docentes de la Universidad Internacional de La Rioja autores de la investigación matizan que, aunque este estudio de interés social se ha centrado en la crisis de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017 y seis medios, el modelo podría ser extensible a más medios o a otros periodos de análisis.

Enlace al estudio completo "La cobertura periodística de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017: un análisis de la información de emergencia de diarios portugueses, españoles y gallegos"

SOBRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

100% online, La Universidad Internacional de La Rioja tiene un modelo pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.600 clases online semanalmente.

El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita. En la actualidad, cuenta con 33.568 estudiantes, de los cuales 12.409 viven fuera de España; 1.974 empleados (de ellos 1.413 docentes e investigadores). Se imparten 194 titulaciones (29 Grados, 69 Másteres universitarios, 94 Títulos Propios y 2 Programas de Doctorado). Fue aprobada oficialmente en el año 2008 y desde entonces se han graduado 45.550 estudiantes.