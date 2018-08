Gamarra compaginará la Alcaldía con su nuevo cargo en el PP nacional con responsabilidad, confianza y buen equipo

Publicado 27/07/2018 12:02:48 CET

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha asegurado que compatibilizará sus responsabilidades de ciudad con su recién estrenado cargo como vicesecretaria de Política Social del Partido Popular "con tranquilidad y con un buen equipo para estar a la altura de las circunstancias".

Gamarra ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras su nuevo nombramiento y ha agradecido la confianza que Pablo Casado ha depositado en ella para desempeñar dicha labor. Se trata de una Vicesecretaría "muy cercana a las personas y que trabajará por escuchar y ser capaz de detectar los retos y desafíos que, como sociedad, tenemos por delante", ha explicado Gamarra. Un nuevo cargo que asume "con responsabilidad y confianza".

La alcaldesa de Logroño también se ha mostrado satisfecha de la presencia riojana en el equipo de Pablo Casado a nivel nacional y ha recordado que "siempre que un riojano y un miembro del PP de La Rioja tiene una responsabilidad importante dentro del partido es bueno para el PP regional".

Por su parte, ha garantizado, "siempre estaré al servicio de mi partido a nivel territorial para lo que precise y necesite".

Con respecto a compaginar su nuevo cargo con la Alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra ha garantizado que "siempre he estado acostumbrada a compatibilizar y asumir responsabilidades bien dentro del marco del municipalismo o bien dentro del propio partido y he sabido hacerlo con destreza, tal y como he demostrado en los últimos años".