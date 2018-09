Gamarra pide al PSOE que actúe para que "la licitación de la ronda sur de Logroño se haga efectiva este año 2018"

Publicado 06/09/2018 22:23:40 CET

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha garantizado que la licitación de las obras de la ronda sur de Logroño "se iba a llevar a cabo este año 2018" y ha pedido al PSOE "que trabaje para que esto siga así" porque tras la moción de censura "tiene que ser su partido el que se debe encargar de terminar la gestión" aunque en cien días de Gobierno de Pedro Sánchez "cuando se ha podido agilizar el convenio, todavía no han hecho nada".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones tras el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que instan al Gobierno de España a la licitación inmediata de las obras de la autovía A-68. Tramo Arrúbal-Navarrete, conocida como la ronda sur de Logroño. La moción ha sido aprobada por los votos a favor de todos los grupos, a excepción de la abstención de Cambia Logroño.

Durante su intervención, la alcaldesa ha explicado que esta obra "está recogida en la planificación de la ciudad desde el año 2006" y ha lamentado que si termina este año 2018 y no se han iniciado los trámites de licitación "esos millones comprometidos quedarán liberados y, rápidamente, se adjudicarán para otras obras".

Por todo ello, que el nuevo delegado del Gobierno en La Rioja, el socialista José Ignacio Pérez, asegure ahora que "se tienen que realizar nuevas expropiaciones y que no está cerrado el acuerdo con la concesionaria de la autopista parece que quiere decir que están a punto de volar los millones que están garantizados y eso es algo muy grave para la ciudad", ha indicado la alcaldesa.

En este sentido, Gamarra ha querido aclarar que "es suficiente con que las expropiaciones estén iniciadas y ha recordado que el convenio estaba siendo ya negociado y tramitado con fecha a 23 de febrero a la concesionaria". A partir de ahí, ha pedido al PSOE, "toca trabajar, conseguir y continuar con las inversiones que están comprometidas".

Previamente, el concejal del PP, Javier Merino, ha lamentado tener que presentar hoy esta moción ya que hace tres meses, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy, esta licitación ya estaba "encauzada, aprobada, presupuestada y en marcha". En concreto, el PP ha defendido su moción porque la denominada ronda sur de Logroño (que supone la conversión de la autopista AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en autovía) ha sido una obra demandada hace años por el Ayuntamiento de Logroño "cuyos trámites administrativos efectivos comenzaron con el anterior gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy".

El concejal del PP ha explicado que "tenemos 12 millones de euros aprobados para licitar una de las obras más importantes para esta ciudad como es la ronda sur y con los que se podría transformar el tramo que va desde Arrúbal a Navarrete, que está sustentado por peajes, liberarlos y convertirlos en la A-68".

"EL PSOE ESTÁ JUGANDO A CONFUNDIR"

Tras recordar de nuevo las declaraciones del delegado del Gobierno en La Rioja, Javier Merino ha asegurado que el PP "no va a renunciar a algo de lo que tenemos derecho, está presupuestado y en trámite administrativo". Ante ello, el PSOE "está jugando a confundir, a marear y a decir que no estaba todo hecho cuando eso no es verdad", ha asegurado el concejal.

Para el PP "ninguna de estas dos cuestiones impide que se pueda licitar la obra y, por lo tanto, estaríamos hablando de excusas del nuevo Gobierno socialista para paralizar las obras de la ronda sur de Logroño perjudicando claramente con ello a nuestra ciudad".

Con todo ello, ha lamentado, "Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero porque en menos días está haciendo peores cosas. Con Logroño no se juega y hoy se vota el futuro de nuestra ciudad", ha sentenciado Merino.

Por ello, ha asegurado, "si no se licita este año y si no hay presupuestos el año que viene, esto desaparece y tantos años de trabajo no lo vamos a tirar por la borda". Por todo ello ha pedido el resto de la oposición "un mensaje y un voto unánime para que el Gobierno de España licite de forma inmediata las obras de la ronda sur de Logroño".

En el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas (Grupo Municipal Mixto) ha reconocido que la ronda sur de Logroño es "un sueño de todos los logroñeses y un problema vital de todos". Por ello, "el hecho de que esto no se haga tiene un perjuicio para las empresas y nuestros polígonos por lo que es una obra completamente prioritaria".

Aún así, ha lamentado, "a los riojanos da igual que nos gobiernen el PSOE o el PP porque siempre se echan las culpas unos a otros y lejos de tener un discurso positivo y de aunar esfuerzos para lograrlos, se dedican a discutir y a no aportar soluciones".

Por su parte, Julián San Martín (Ciudadanos) ha recordado que "los logroñeses no nos merecemos esta actitud tanto del PP como del PSOE porque es una situación muy grave para la ciudad y no podemos dejar pasar sin que se licite" y por ello "vamos a apoyar dicha moción para que siga adelante el proceso administrativo".

En el caso de Cambia Logroño, Marina Blanco ha lamentado que se use las infraestructuras "para conseguir rédito político y electoral" y ha lamentado que "no entiende cómo el PP puede presentar esta moción ahora cuando ellos llevan años sin hacer nada" y ha querido preguntar al PSOE "qué es lo que va a hacer". Finalmente, ha pedido que no se utilicen políticamente "las infraestructuras que ahora tenemos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Arraiz, ha asegurado que su partido va a votar a favor de esta moción "porque estamos en la misma posición que hace dos meses" cuando gobernaba el PP y ahora cuando gobierna el PSOE.

A dos meses de la entrada del PSOE al Gobierno, ha continuado Arraiz, "hoy queremos decir lo que nos encontramos con respecto a esta obra y la verdad en la ronda sur es que no existe".

Aún así, ha finalizado la portavoz socialista, "haremos en seis meses lo que el PP no ha hecho en siete años y yo, desde mi posición, voy a reivindicar lo que el PP no ha hecho en siete años por Logroño".