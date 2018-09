El Gobierno pone en marcha el nuevo carné de transporte para estudiantes a 50 céntimos el viaje al centro educativo

Publicado 10/09/2018 13:43:33 CET

El plazo de presentación de solicitudes concluirá el próximo 19 de octubre

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha presentado hoy en rueda informativa el nuevo carné de transporte para estudiantes, que se pone en marcha coincidiendo con el inicio del curso académico 2018-2019.

Cuevas ha enmarcado esta nueva iniciativa en varios compromisos asumidos por el Gobierno regional para "avanzar en cohesión social y contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos". Por un lado, tal y como ha explicado "es una medida que apoya a un colectivo preferente, como son los jóvenes, y a sus familias, algo que ahonda en el espíritu que ha promovido tanto el Pacto por la Emancipación de los Jóvenes Riojanos como el instrumento del que nos estamos dotando para hacer frente al reto demográfico: la Agenda para la Población 2030".

Además, "se trata de una medida que es igualmente coherente con nuestra apuesta por el desarrollo sostenible de nuestra comunidad, ya que fomenta el uso y los beneficios del transporte público", ha añadido el consejero.

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

La principal novedad del nuevo carné es el precio: 0,50 céntimos para cualquier trayecto al centro educativo de los estudiantes de enseñanzas no obligatorias (el transporte escolar es gratuito en la etapa obligatoria". Por tanto, podrán beneficiarse alumnos de Educación Superior (universitarios), Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior, Bachillerato, Conservatorio Profesional de Música, Escuela Oficial de Idiomas y Centros de Educación Especial, siempre que el centro de estudios se encuentre ubicado en La Rioja.

Para ser beneficiario de este nuevo carné de transporte, los ingresos no podrán exceder de 1,5 veces el IPREM (11.182,71 euros) por cada miembro de la unidad familiar. No obstante, este requisito no se exige a las familias numerosas.

La nueva tarjeta de transporte presentará una imagen más actual, moderna y funcional y, para solicitarla, los interesados podrán presentar la instancia y la documentación requerida a través de cuatro vías:

En el propio centro docente (alumnos de enseñanzas no universitarias).

En el Registro de la Consejería de Fomento.

En las Oficinas de Atención al Ciudadano.

De forma electrónica a través de www.larioja.org.

La convocatoria oficial apareció publicada el pasado viernes, 7 de septiembre, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

PRESUPUESTO DE LA MEDIDA

Para hacer frente a esta nueva medida, el Gobierno de La Rioja ha dispuesto una partida de 130.000 euros, 15.000 euros más que en las dos últimas convocatorias y 30.000 euros más que en el curso 2015-2016, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento para dar cobertura a la nueva demanda de solicitantes. De hecho, tal y como ha confirmado Carlos Cuevas, "se atiende a todos los demandantes que cumplen los requisitos".

Esta cifra forma parte de los fondos que la Consejería destina al mantenimiento anual del sistema de transporte público, que asciende a 3.450.000 euros.

En los dos últimos cursos académicos la cifra de beneficiarios ha crecido un 46 por ciento, pasando de 555 en el curso 2015/2016 hasta los 810 del pasado curso escolar.

PRÓXIMOS COLECTIVOS

Tal y como ya avanzó el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, el pasado 21 de junio en sede parlamentaria, el precio único de 50 céntimos por trayecto se hará extensivo en breve a otros "colectivos preferentes". Así, Carlos Cuevas ha detallado que la medida llegará próximamente a mayores de 65 años, personas con discapacidad y a quienes perciban una prestación no contributiva.

Cuevas ha concluido que "hoy damos un paso más en la mejora del transporte público de nuestra región. Un camino que este año estamos recorriendo con la puesta en marcha de varias medidas que contribuyan a mejorar el servicio, como la nueva concesión de las Líneas Rurales (más municipios, ampliación del servicios a los fines de semana, reducción de los tiempos de viaje y servicio bajo demanda), los avances en la primera fase del soterramiento de Logroño con las obras de la nueva estación de autobuses de Logroño y el inicio de la urbanización del nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera".