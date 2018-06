La gratuidad de los libros de texto se iniciará el próximo curso en los niveles de 3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica

Publicado 22/06/2018 12:46:17 CET

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha informado que el próximo 2018-2019 se iniciará la implantación gradual del programa de gratuidad de libros de texto en todos los niveles educativos obligatorios.

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy la orden que regula este programa y que establece que el primer año comience con la gratuidad en los niveles de 3º y 5º de Educación Primaria y 1º de FP Básica. En los próximos cursos se hará efectiva en la totalidad del sistema. Galiana ha resaltado el carácter transitorio de la orden que solo regulará la gratuidad durante el próximo curso ya que los grupos parlamentarios trabajan en la redacción de una Ley que lo hará de forma definitiva.

Según ha explicado el titular de Educación, la gratuidad se articulará a través de un sistema de préstamo de libros que incluirá tanto los volúmenes impresos como los digitales. Los centros, que tendrán la titularidad de los libros, facilitarán a las familias un documento denominado Cheque-libro, en el que constarán los libros de texto, de carácter reutilizable, que precisen adquirir.

"Las familias canjearán el documento por los libros de texto en las librerías o establecimientos autorizados para su compra y custodiarán los libros adquiridos hasta el comienzo del curso escolar, fecha en la que se entregarán en el centro", ha declarado.

La familia que no desee participar del programa de gratuidad presentará ante el director del centro docente donde el alumno vaya a cursar las enseñanzas, una declaración de renuncia. El centro escolar, una vez recibidos los libros de texto que participen del programa de gratuidad, procederá a su etiquetado e inventariado, para su posterior préstamo a las familias. Los manuales se renovarán con carácter general cada cuatro años.

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Educación complementará el despliegue del programa con una línea de ayudas destinadas a las familias cuyos hijos estudien en los niveles no cubiertos por la gratuidad. La orden aprobada hoy regula también el funcionamiento de estas subvenciones cuya principal novedad respecto a las vigentes hasta ahora es la incorporación de la Formación Profesional Básica y la de los libros de texto en soporte digital cuando no tengan carácter duradero y no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.

En este punto, ha explicado que hay cuatro tipos de ayudas; una de ellas para rentas inferiores a 4.000 euros, que perciben 175 euros para Primaria, 250 para ESO, y 120 FP Básica; una segunda para rentas de entre 4.000 y 8.000 euros con cuantía de 145 euros en Primaria, 200 euros en ESO, y 95 euros en FP Básica; una tercera con rentas de entre 8.000 y 12.000 euros que perciben 100 euros en Primaria, 150 en Secundaria y 70 en FP Básica; y una cuarta que percibe como las primeras ayudas pero que se conceden de forma automática para familia que perciben Renta de Ciudadanía. El año pasado en total fueron 8.528 las familias perceptoras de todas las ayudas.

No obstante, ha resaltado Alberto Galiana, se incrementan las cuantías destinadas a las rentas familiares más bajas. Estas subvenciones, regidas por criterios de renta familiar, están destinadas a los alumnos matriculados en centros docentes riojanos sostenidos con fondos públicos en:

- 1º y 2º de Educación Primaria, dado que se trata de material fungible que el alumnado de cursos sucesivos no puede reutilizar.

- Niveles educativos incluidos en el programa de gratuidad en los que se utilicen de manera exclusiva libros de texto en soporte digital, que no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.

- Niveles educativos que, conforme al calendario de implantación del programa de gratuidad, no participen del mismo en el curso que se determine en la resolución de convocatoria.

El Boletín Oficial de La Rioja publicará la próxima semana la convocatoria y procedimiento de solicitud de estas ayudas.