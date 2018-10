Hermoso de Mendoza dice que está creando un equipo "sólido y riguroso" para "unir gente que quiere un Logroño mejor"

Publicado 08/10/2018 18:30:08 CET

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El militante de base del PSOE Pablo Hermoso de Mendoza González, que hoy ha presentado su candidatura a las primarias del PSOE para liderar la lista a la Alcaldía de Logroño, ha señalado que se está conformando "un equipo sólido, riguroso, serio, disciplinado y con la ambición de ganar para a unir a toda esa gente, que desde la izquierda-izquierda hasta el centro, quiere un Logroño mucho mejor".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar su candidatura, ha afirmado que ha dado el paso porque "se dan las condiciones para hacerlo" ya que el PSOE "ha abierto un proceso democrático donde los militantes de base pueden participar en el proceso de primarias, y gente que no ha estado en la lógica política, asuma el reto y de el paso".

Hermoso de Mendoza ha indicado que además "desde hace tiempo el Partido Socialista están dando pasos serios y decididos para crear una buena alternativa". De hecho, ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha demostrado que se puede juntar el oficio de la política, a gente que lleva años en el partido, con gente que viene de otros mundos que tiene una trayectoria profesional y otras visiones del mundo que enriquece un proyecto".

"Salir de ese espacio cómodo, privado, donde uno trabaja y dedicar ese tiempo a lo público me parece necesario, y más en estos tiempos en los que la política no está bien vista, y parece una actividad menor" ha señalado, para a continuación afirmar que "considero que la política es una actividad mayor, al poder servir a los ciudadanos, y concretamente a los de la ciudad de Logroño, es algo de lo que uno se puede sentir satisfecho, y por eso merece la pena".

Ha destacado que poner en marcha estas primarias "demuestra que el PSOE no es un partido donde las cosas se hagan a dedo, sino que los militante, y los simpatizantes de Logroño, puede decidir quién considera que es el mejor candidato para afrontar los retos de Logroño".

En este punto, Hermoso de Mendoza ha asegurado que la capital riojana "está al ralentí", ya que "no hay liderazgo desde hace dos o tres años, porque es difícil liderar un proyecto cuando no lo lideras en tu propio partido, y es más complicado hacerlo cuando estás pensando en tu carrera profesional o qué hay en Madrid". Por ello, "hace falta un liderazgo que una a la mejor gente para el mejor proyecto, y no requiere del aburrimiento de gente que lleva mucho tiempo en el Ayuntamiento de Logroño".

Uno de los cualidades que ha destacado de su candidatura son los años de trabajo en el sector privado, en el que "me define la capacidad de unir a la gente". Además, ha señalado que "hay mucha gente que siente la necesidad de generar una esperanza, una ilusión de mover a la gente a algo mejor".

Finalmente, Hermoso de Mendoza ha señalado que cuenta con el apoyo de muchos militantes, entre los que ha citado a la concejala María Marrodán, y de simpatizantes que quieren "sumarse a un proyecto progresista".

Hermoso de Mendoza González (Logroño, 1972) es Licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza. Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Federación de Empresarios de La Rioja (jefe Departamento Formación y Empleo y Jefe Departamento de Innovación y Tecnología). Fue el primer secretario general de la Asociación de Empresas TICs de La Rioja (AERTIC), y hasta fechas recientes ha trabajado como director Comercial de la empresa tecnológica riojana GNOSS, líder en la construcción de Grafos de Conocimiento en el marco de la Inteligencia Artificial en español.