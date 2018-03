Jubilados riojanos vuelven a protestar por la "patochada" de subida de las pensiones y exigen a Rajoy "rectificar"

Publicado 01/03/2018 13:07:14 CET

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria concentración de jubilados, a convocatoria de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha vuelto este jueves a protestar frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja por la "patochada" de la subida del 0,25 por ciento en las pensiones, además de exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "rectifique".

Los concentrados, entre los que se han ido recogiendo firmas contra la subida, han portado dos pancartas en las que se podían leer lemas como 'Defiende lo que es tuyo ¡Movilízate!' o 'Defender las pensiones ¡es cosa de todos!', al tiempo que han coreado lemas como 'El 0,25 es una mierda'.

Como ha apuntado el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de La Rioja, Fernando Domínguez, "estamos para protestar una vez más contra la patochada de la situación, contra la mierda de subida de las pensiones en un 0,25 por ciento que ha hecho este Gobierno del PP", una decisión, ha asegurado, "que nos echa en la miseria".

A ello ha sumado su rechazo "a la reforma que se hizo de las pensiones en el año 2013", que, en sus palabras, "condena también a nuestros hijos", por lo que la protesta se extiende a ambas situaciones, ante las que reclaman al Ejecutivo central del PP "que rectifique, porque rectificar es de sabios, aunque ponemos en duda que lo sean".

Por su parte, Maribel Zaldívar, de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, ha criticado que "nos están tomando el pelo", y ha hecho referencia especialmente "al último anuncio de Montoro sobre la reforma del IRPF".

"Muchos pensionistas, sobre todo mujeres, necesitarían cobrar tres veces más para pagar el IRPF. La fiscalidad que tenemos beneficia solo a lo que tienen las rebtas más altas. A alguien con una pensión de 300, 400 ó 500 euros, una subida del 0,25 por ciento no le supone nada", ha lamentado.

En sus palabras, desde los sindicatos "lo que hacemos no es solo reclamar más subida, sino también ofrecer soluciones para que el sistema sea sostenible, porque no se trata de un problema de gastar más, sino de que no se tienen los ingresos que se deben", por lo que ha señalado la importancia de actuar en aspectos como, por ejemplo, la economía sumergida.

"Que no sigan adelante con esa subida ridícula, que no sigan riéndose de los pensionistas, con medidas que solamente pueden beneficiar a algunos y que perjudican a la mayoría, y, especialmente, a las mujeres", ha concluido Zaldívar.

En este sentido, ambas Organizaciones hacen un llamamiento a no sólo a los pensionistas actuales, sino también a los futuros jubilados, para que "defiendan un sistema público de pensiones fuerte y eficiente que garantice su sostenibilidad".

Para CCOO y UGT, el sistema público de pensiones "es un pilar central del Estado Social puesto en pie con el esfuerzo de millones de ciudadanos durante décadas, y su única garantía de supervivencia en un país en el que la precariedad hace casi imposible cualquier tipo de capitalización para el final de la vida activa de los trabajadores y trabajadoras".

En este sentido, llaman a hacer llegar al Gobierno la "indignación por el recorte del poder adquisitivo del sistema público de pensiones y a exigir la derogación de la reforma impuesta en 2013, responsable del recorte presente y futuro de las pensiones".