La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño se manifiestan por la congelación de salarios

Actualizado 26/01/2011 15:09:17 CET

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño se ha manifestado esta mañana en el interior del Consistorio para pedir "que no se les congele el salario y por el incumplimiento de los acuerdos que vienen en el convenio del texto regulador", según Carmen Rincón, presidenta de la Junta de Personal.

Estos acuerdos, ha añadido Rincón, "que en previsión de la crisis que se avecinaba se firmaron en 2009 y que afectan hasta final de legislatura". Todo ello, ha subrayado "sin perder de vista la situación en la que estamos, que ha subido el IPC un 3 por ciento".

Además, la presidenta ha insistido en que "la gravedad del asunto no es la congelación salarial, es que se están cargando la negociación colectiva". Así, ha explicado "ahora estamos a manos de lo que diga el Gobierno".

Las actuaciones que llevarán a cabo los trabajadores del Ayuntamiento, "son el recrudecimiento de nuestras manifestaciones, y se irán incorporando el resto de compañeros porque fue lo que aceptamos en la asamblea que celebramos hace dos días".

"Nos han aplicado una bajada mucho más fuerte del 5 por ciento que es lo que marcaban los presupuestos", ha apuntado Rincón, "solamente en horas extras, les hemos ahorrado al Ayuntamiento más de un millón de euros".

RESPUESTA DE URQUÍA

El portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Vicente Urquía, ha respondido que "no podemos quitar dinero de otras partidas como las de Servicios Sociales, que ahora más que nunca son muy necesarias para pagar más a los funcionarios".

Además, Urquía ha añadido que "en épocas de economía saneada les hemos subido el salario mucho más de lo que era la ley, y hasta ahora estábamos en el puesto 16 de gasto por habitante en funcionariado2.

Pero ahora, ha finalizado el portavoz del Ayuntamiento, "no hay recursos y no se puede subir el salario", además, "no podemos hacerlo por ley ni por los presupuestos del Consistorio".