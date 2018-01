'Luar na Lubre' ofrecerá un concierto en Logroño "en línea ascendente" para poner al Bretón a "cantar y bailar"

Actualizado 18/01/2018 10:13:00 CET

Los gallegos están grabando su próximo trabajo, que saldrá en mayo, y se inspira en la Ribeira Sacra

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Luar na Lubre' ofrecerá un concierto "en línea ascendente" este viernes, 19 de enero, en Logroño, en el que "comenzaremos de manera más lírica, más poética e ir medrando para convertir la actuación en una fiesta, donde esperamos que la gente cante, y si es posible que baile", según ha afirmado Bieito Romero, líder de la banda gallega.

En declaraciones a Europa Press, Romero ha señalado que el concierto, que se enmarca en la gira del 30 aniversario del grupo de folk coruñés, de "más de dos horas y pico" en el que "haremos un recorrido por nuestra trayectoria, sintetizando ese trayecto con música y también historias".

Los gallegos saltarán al escenario del teatro Bretón de los Herreros, a las 20,30 horas, esperando que "como siempre que hemos venido a Logroño la gente participe en el concierto". De hecho ha asegurado que tocar en la capital riojana "es un placer porque nos sentimos muy bien acogidos cada vez que vamos".

Romero ha destacado los casi dos años que llevan de gira desde que en octubre de 2016 "sacamos un cd recopilatorio del 30 aniversario con 30 canciones". Tres décadas en la música que han sido posibles "gracias a tener un proyecto más o menos claro, de trabajarlo, de tenacidad, y de equilibrios internos, ya que somos una banda numerosa - la forman siete personas-, pero siempre teniendo en cuenta que lo fundamental es el día a día".

Precisamente, el grupo de folk incorporó a principios de 2017 a una nueva vocalista, Belem Tajes, que según Romero "es una aportación diferente con un aire nuevo", que "no quiere decir que sea mejor o peor que otras voces que han pasado por 'Luar na Lubre', ya que todas son distintas, y es mejor que el público tenga su propia percepción".

Además, desde hace dos años la banda gallega cuenta con una joven violinista, Antía Ameixeiras, que a sus 24 años "es una promesa muy interesante del violín" que "nace estilísticamente en la música folk, siendo una de las primeras generaciones que nace en Galicia desde la perspectiva de lo tradicional, y esto para 'Luar na Lubre es interesantísimo".

Ha apuntado que también "ofrece frescura y atrevimiento propio de la juventud, y nos aporta esa gracia dentro de una estructura que lleva tantos años como la nuestra". "En cualquier caso es una maquinaría que funciona muy bien y todas estas cosas complementan muy bien esa forma de funcionar", ha añadido.

"MALA SALUD" DEL FOLK

Sobre la situación de la música folk, Romero ha lamentado que "no goza de buena salud desgraciadamente". "Si que goza de mejor salud que en los años 70 pero, al igual que la música en general, está en momentos bajos", y todo ello, en el caso de su tipo de estilo "porque no se supo aprovechar el buen momento que tuvo, y por ello igual que vino se fue".

El líder del grupo gallego ha asegurado que el folk "lo está pasando canutas", ya que "los grupos no son capaces de sostenerse, porque no hay población, no hay conciertos, ni venta de discos". A pesar de ello, su grupo "es una excepción, pero más por trayecto y porque hicimos las cosas razonablemente bien, y lo que sostiene una banda como 'Luar na Lubre', además del trabajo, es el público".

NUEVO DISCO

De cara al futuro, Romero ha avanzado que se encuentran comenzando a grabar su próximo trabajo, que saldrá en mayo, y que "se inspira en la Ribeira Sacra; unos cañones interiores que forman las cuencas del Miño y del Sil, en Ourense, donde se dice que está la zona con más monasterios de toda Europa".

De ahí, que el disco vaya a contar "con una componente importante música sacra", pero también es una comarca "donde el vino es importante y la fuerza de la naturaleza también", por lo que "es una gran fuente de inspiración".