Luena: "Estas nuevas elecciones, La Rioja tiene otra oportunidad para resolver los problemas que nos ha traído el PP"

Publicado 28/05/2016 13:01:06 CET

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha recordado este sábado a los riojanos que "ante estas nuevas elecciones" nuestra comunidad "tiene una nueva oportunidad para resolver los problemas a los que nos ha abocado el PP".

Luena ha realizado estas declaraciones durante una asamblea abierta que los socialistas han realizado en el Espacio Lagares de Logroño y en el que ha participado junto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja, Concha Andreu, y la portavoz del GMS en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz.

"Unas nuevas elecciones y una nueva oportunidad para el cambio" que solo será posible "si los votos van al PSOE" para que haya "un Gobierno justo y dialogante" y que "mire también por La Rioja". Una comunidad que "tiene alrededor de 10.000 parados de larga duración" y para los que los socialistas "ofrecemos un plan de choque con inversión, con presupuesto propio para ayudar con empleos de transición a todos los parados de larga duración tanto en La Rioja como en España".

SOLIDARIDAD GENERACIONAL

En nuestra comunidad, ha continuado, "tenemos alrededor de 67.000 pensionistas" y en este sentido, Luena ha explicado que "si no hay solidaridad generacional no habrá solidaridad territorial o de clase". Por ello, mientras el Gobierno "congela o privatiza las pensiones y otros partidos no dicen nada porque no saben" desde el PSOE "debemos explicar claro qué es lo que queremos hacer con España defendiendo un sistema público de garantías de pensiones".

También a nivel regional, César Luena ha querido agradecer al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que "haga como si no conociera a Pedro Sanz" porque "parece que así quiere tapar los 20 años del presidente del PP La Rioja a cargo del Ejecutivo regional". Parece que "Ceniceros quiera esconder los problemas que ha tenido y tiene nuestra comunidad como son el envejecimiento, el aislamiento y el letargo".

"HAY QUE DESPERTAR A LA RIOJA"

Ante ello, Luena apuesta por "despertar nuestra comunidad, su futuro y sus sueños" abogando por la reindustrialización tecnológica "con un plan ambicioso reformista que tenga muy en cuenta a La Rioja". Todo porque, además, La Rioja tiene una "posición estratégica buena pero no han sabido explotar las potencialidades que tenemos".

Así, ha criticado, "los que no quieren que La Rioja esté conectada que se marchen" porque necesitamos "ambición de Comunidad" al igual que "nuestro apoyo a la Universidad de La Rioja, a la educación, a la investigación, a la ciencia y a la cultura. Hay que ayudar a la Universidad a que se le dote de una dimensión internacional porque si de algo tenemos que estar orgullosos es de haber traído la universidad pública a La Rioja".

ORGULLO SOCIALISTA

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha llamado "al orgullo socialista" para reivindicar "nuestra historia y nuestros logros" porque ahora "es el momento de salir a la calle y trasladar donde vayamos nuestras ideas".

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu ha reconocido que el PSOE "rinde cuentas" con un estado de ánimo "basado en el coraje y con la ilusión de dar la cara" y ha recordado que "aunque desde la oposición podemos hacer muchas cosas, lo cierto es que "el poder de la oposición es limitado e insuficiente para transformar la sociedad" por lo que "hay que votar un sí para transformar nuestra región y hacer que La Rioja vuelva a creer en sí misma".