Magdalena Valerio lamenta que el PP "ataque" las pensiones y le exige "respetar" el Pacto de Toledo y retomar el diálogo

La secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, Magdalena Valerio, ha lamentado este viernes que el Partido Popular "esté atacando de manera grave la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" y exige al Gobierno "que respete y defienda el Pacto de Toledo" porque sino "va a dejar endeudado a las generaciones futuras".

Magdalena Valerio ha realizado estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido para participar en una Asamblea Abierta en la Casa de los Periodistas sobre pensiones y que estará moderada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu.

Ante esta situación, Valerio ha asegurado que el PSOE "va a luchar por defender el sistema público de pensiones" y ha pedido al PP "que retome y recupere el diálogo social" que "está completamente roto".

Magdalena Valerio ha destacado que el sistema actual de reparto se basa en que los actuales trabajadores pagan, con sus cotizaciones, las pensiones presentes pero para ello "es necesario que funcione bien el mercado de trabajo con salarios dignos y buenas condiciones para conseguir que se mantenga dicho sistema".

"EL PP DAÑA EL MERCADO DE TRABAJO"

Aún así, el PP, con la reforma laboral de 2012, "ha hecho enfermar al mercado de trabajo con lo que automáticamente se daña a los salarios y a las cotizaciones" con lo que "no se garantiza uno de los pilares básicos del sistema de bienestar" ya que "se ataca a la igualdad y a la cohesión social".

En este periodo de crisis, "nuestros pensionistas han servido para sostener su economía personal e incluso familiar" y el PP "no se da cuenta" de que "el problema no es de gasto abusivo sino que se han deteriorado los ingresos". Además "se ha recortado a los pensionistas presentes diciendo que sus pensiones no se van a revalorizar según el IPC sino por el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones)".

Con todo ello, para el PSOE es "indispensable" que se "incrementen los ingresos, que haya más empleo y que éste sea de mayor calidad con retribuciones dignas para que haya cotizaciones dignas" y para ello plantean "un pacto de rentas y de igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres".

Es "necesario" derogar la reforma laboral, que haya una negociación colectiva y que se intensifique "la acción de la inspección de trabajo y Seguridad Social para evitar el empleo irregular y el fraude". En este sentido, ha destacado, "cada semana se realizan 9 millones de horas ilegales en este país". Esto significa "que dejamos de ingresar unos dos mil millones de euros al año solo por este fraude".

Así, ha defendido, "tenemos que apostar por incrementar los ingresos a través también de fuentes adicionales de financiación. Nosotros, como ejemplo, ponemos para incrementar ingresos que la banca sea solidaria".

Con todo ello, ha finalizado, el PSOE "dejó una seguridad social saneada con un levísimo déficit en 2011, un fondo de reserva que el PP ha malgastado porque en vez de adoptar medidas serias en materia de ingresos está dañando de manera grave la tesorería y el fondo de reserva del país".

En definitiva, el PP "hace lo que hacen los malos gestores" y desde el PSOE "lucharemos por garantizar el sistema público de pensiones".