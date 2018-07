Martín afirma que la ordenación del transporte sanitario "se hace de acuerdo a las normas dictadas por profesionales"

Publicado 12/07/2018 14:15:49 CET

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha declarado que la ordenación sanitaria tanto en transporte sanitario como en la distribución de efectivos de recursos humanos, "se hace de acuerdo a unas normas y decisiones dictadas por profesionales según la evidencia y los datos".

Martín ha respondido de este modo, en una visita que ha desarrollado al Centro de Salud de Nájera, en la que se ha reunido con su coordinador, José Tomás Gómez, preguntada por los periodistas acerca de las acusaciones que está mañana ha lanzado el secretario de Sanidad del PSOE La Rioja, Raúl Juárez, contra la consejera por "la mala actuación en base al soporte sanitario de transporte en Nájera". Ésta ha recordado que "en el año y pico que llevamos con el servicio de transporte sanitario, se atiende a una media de 3,1 servicios al día".

Además, la consejera ha manifestado que algunos compañeros "del mismo color político que el alcalde han tachado de 'tomadura de pelo' algunas de estas declaraciones después de haber oído a los técnicos" y ha afirmado que las instituciones que actúan en el transporte sanitario riojano "dan los datos con todo el rigor del mundo y explicando cómo se hace la ordenación y por qué se ha hace".

Martín en su encuentro ha querido conocer de primera mano las actuaciones de urgencia que se llevaron a cabo el lunes en la atención que se le practicó a un menor accidentado. José Tomás Gómez, que fue precisamente el medico que acudió a atender in situ al menor accidentado, ha indicado que dicha actuación fue la "adecuada y necesaria en el momento". El propio doctor ha explicado que, tras recibir el aviso y valorar al menor en el lugar del accidente, resultó evidente que "no requería de un transporte sanitario" y "fue la policía la que se ofreció a trasladar al menor que, por lo demás, no necesitaba más que una mera observación para descartar cualquier complicación".

Gómez ha señalado que si hubiera sido preciso un traslado en ambulancia "se hubiera solicitado el recurso adecuado". De hecho, la ambulancia para la atención fue activada "seis minutos después de recibirse el aviso en el 061" y fue el propio médico quien desactivó el dispositivo una vez realizada la primera atención.

Por último, María Martín ha agradecido el trabajo realizado a la policía municipal de Nájera y a los profesionales sanitarios y ha afirmado que "trabajando juntos podemos ofrecer el servicio que los ciudadanos se merecen".