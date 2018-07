Miguel Sáinz asegura que en Logroño "no hay un caso Gespol" y no estamos "bajo sospechas de corruptelas políticas"

Publicado 06/07/2018 0:25:21 CET

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha asegurado que "no hay un caso Gespol en Logroño" y ha aseverado que el Ayuntamiento "no ha estado investigado, no fue registrado y ninguno de sus cargos públicos están siendo investigados" tras la operación 'Enredadera' del pasado martes.

"Hay que dejarlo claro, porque la realidad es ésa, el pasado martes fuimos objeto de un requerimiento de información que está cumplido pero no estamos investigados, ni bajo sospechas de ninguna corruptela política".

Miguel Sáinz ha querido comparecer a petición propia en el Pleno municipal para aclarar la operación 'Enredadera' que se ha desarrollado en el ámbito nacional que se ha saldado con la detención de 39 personas, 21 registros, doce empresas investigadas y hasta un total de 48 despachos profesionales registrados.

"Nada en Logroño", ha aseverado el concejal, quien sí que ha querido matizar que a este Ayuntamiento se le realizó un requerimiento de información, "como a otros tantos Ayuntamientos".

En este sentido, y "respetando siempre la confidencialidad", Miguel Sáinz sí que ha querido dar a conocer la información que se aportó a la Policía Judicial "en cumplimiento de este auto". Una información "aportada con transparencia y ejemplaridad".

La información solicitada, ha explicado, fueron los expedientes de suministros o servicios adjudicados a un listado de doce mercantiles de ámbito nacional, "entre las cuales había una que, en efecto, había sido objeto de contratación por parte del Ayuntamiento de Logroño en 2014". También se aportó información sobre otros contratos sobre la regulación en el tráfico, (radares, semáforos, cámaras de seguridad, alumbrado, grúas, etc) y, por último, "el pago que se realizó a una empresa por importe de 45.000 euros por el suministro de una aplicación".

Con todo ello, "quiero aclarar que no hay caso Gespol en Logroño, hay que tener claro que la contratación de un sistema integral de la Policía Local, necesaria y su fallida implantación en nada tienen que ver con trama alguna de corrupción en este Ayuntamiento".

Finalmente, y ante las preguntas de los grupos de la oposición, Sáinz ha recordado que "la idea de traer aquí Gespol, una aplicación imprescindible y necesaria para disponer de una Policía Local del siglo XXI, fue de todos porque era una aplicación necesaria y cuando se resuelva el contrato -según los trámites de la Ley- habrá que licitar otra aplicación pero no hay que individualizar en ninguna persona".

PRUDENCIA EN EL COBRO DE LAS LIQUIDACIONES DE PLUSVALÍAS

En otro orden de asuntos, la concejal de Transparencia y Hacienda, Mar San Martín, ha asegurado que el Ayuntamiento "cumple con la legalidad" y actúa "con prudencia" a la espera del cambio de normativa, con respecto al cobro de las liquidaciones de plusvalía.

San Martín ha asegurado que solo podemos esperar a que, "de una vez por todas" se pronuncie el Supremo porque "entonces sí podremos liquidar conforme a una legislación clara".

La concejal ha respondido así a la solicitud de Cambia en la que pedían la comparecencia de la concejal con respecto a las liquidaciones de Plusvalías porque, en palabras del portavoz, Gonzalo Peña, "en junio de 2017, la concejal dijo que no se estaba liquidando dicho impuesto, un año después dijo que se seguía actuando con prudencia" mientras que desde Cambia consideran que estas afirmaciones "no son verdad porque la ciudadanía lo sigue pagando y hay unos 1.400 casos de recursos".

Es decir, "se está cobrando un impuesto que se declaró nulo", ha lamentado Peña.

En su turno de respuesta, Mar San Martín ha pedido al portavoz de Cambia que "no le acuse de mentir" y le ha recordado que mientras que su formación habla "de un impuesto nulo", lo cierto es que esa afirmación "no es rigurosa" porque "el impuesto sigue en vigor".

Haciendo una cronología de los hechos, Mar San Martín ha recordado que en mayo de 2017 "conocimos la sentencia del TC y en junio se deja de liquidar el impuesto a expensas de la modificación del impuesto".

Posteriormente, el Ayuntamiento "cumpliendo con la legalidad procede a iniciar eso sí, con prudencia, las liquidaciones" asegurando a su vez que "aunque se han hecho muchas liquidaciones hay todavía muchas más sin realizar".

En esta situación "de dificil equilibrio" entre cumplir la ley y proteger al contribuyente, "a sabiendas que va a cambiar el texto regulador, se actúa con prudencia", ha reiterado la concejal.

Con todo ello, finalmente, en marzo de 2018, "hay un cambio de criterio por los tribunales y, avalados por la sentencia, actuamos y dejamos de resolver recursos hasta el pronunciamiento del TS".

En estos momentos, tal y como dijo, "se está liquidando con un criterio común para todos, ante el vaivén de las juridisprudencia y es complicado encontrar la salida más adecuada. Aunque vayamos con la prudencia, aplicamos el mismo criterio y reanudamos con un ritmo pausado las liquidaciones dando un criterio común a los casos".

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS

Por su parte, el concejal de Innovación y Emprendimiento, Manuel Peiró, ha asegurado que "las políticas del PP en materia de Empleo están dando resultados" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque el Ayuntamiento "como todos los años" ha realizado propuestas en relación con las ayudas a la contratación de desempleados.

Peiró ha realizado estas declaraciones ante la petición del portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, para que "dé oportunidades a los jóvenes de la ciudad" ya que en la convocatoria de este año, el Ayuntamiento de Logroño "ha decidido no apostar por el empleo juvenil y no escucha a los menores de 30 años en desempleo ya que no accede a las subvenciones que concede al Gobierno de La Rioja".

Manuel Peiró ha recordado en su exposición que "el Ayuntamiento, como todos los años, ha realizado propuestas en este sentido, en concreto, cinco propuestas de las que se han admitido cuatro" y ha explicado que "el criterio seguido por el Ayuntamiento se basa en las necesidades de contratación y posibilidades de gestión de los proyectos, objetivos y alcances y la adecuación de los proyectos con la realidad empresarial".

Estos criterios "definen el perfil de las personas que serán contratadas, y no al revés", ha explicado. Por lo tanto, "no es la unidad técnica del Ayuntamiento quien modifica un contrato o altera las situaciones para priorizar en función de un criterio de edad sino que se define en cuanto a los proyectos".

Además, ha recordado, las ayudas van dirigidas a todos los Ayuntamientos con más de 501 habitantes y el Ayuntamiento de Logroño "compite con el resto de Ayuntamientos que cumplen ese requisito".

"Quien se moleste en conocer la línea de subvención entiende que entre los prioritarios es el apoyo a estos municipios a través de la contratación de estas personas porque las necesidades de muchos de estos ayuntamientos distan mucho de los del Ayuntamiento de Logroño", ha indicado.

"El criterio técnico adoptado por el Ayuntamiento de Logroño -ha explicado- ha sido proponer proyectos de carácter técnico, tecnologicos para formar en materias más demandadas en el mercado laboral y que no sea el criterio de edad el único que condicione la propuesta sino su necesidad real".

MONTE CANTABRIA

Finalmente, la alcaldesa ha recriminado a Gonzalo Peña (portavoz de Cambia) "su actitud" al querer que "una periodista revele sus fuentes" cuando lo que tiene que hacer es "reconocer un buen trabajo de investigación", con motivo de la pregunta formulada por Cambia en la que solicitaba, entre otros asuntos, conocer "¿quién o quiénes han sido las personas responsables de filtrar el proyecto del Monte Cantabria a un medio de comunicación coincidiendo con una denuncia de su grupo en el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja?".