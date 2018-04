El monstruo de colores y mindfulness para combatir el estrés, entre los cursos de Ibercaja esta primavera

Publicado 04/04/2018 14:05:28 CET

'El monstruo de colores' para niños, o 'Mindfulness para combatir el estrés' se encuentran entre los cursos de Ibercaja que esta primavera abarcarán las temáticas de gastronomía, desarrollo personal, idiomas, cine, literatura o emprendimiento.

La directora del Centro Ibercaja La Rioja, Mayte Ciriza, ha presentado esta mañana a los medios de comunicación la nueva programación de cursos y talleres de primavera que ofrece Fundación Ibercaja para los próximos meses de abril, mayo y junio.

El Centro Ibercaja estrena temporada con nuevas propuestas formativas y de ocio con temáticas muy diversas y actuales, que van desde los talleres de gastronomía y vino, hasta el desarrollo personal, pasando por los cursos de idiomas, cine, literatura o emprendimiento.

Bajo el epígrafe Desarrollo personal se agrupan cursos como 'Mindfulness para combatir el estrés ', 'Generando emociones con los pensamientos ', 'Autoestima y entrenamiento en competencias emocionales', 'Movimiento expresivo: herramienta para la salud emocional integral ', 'Neuropsicología en la edad temprana ' y 'Neuropsicología en la edad adulta '.

Dedicados al público infantil se han programado 'El monstruo de colores: taller de inteligencia emocional para niños', dividido en dos talleres según la edad, de 3 a 5 años y de 6 a 8 años; 'Aprendizaje cooperativo, cooperar en el aula ', y 'Neuropsicología en la infancia'.

Los cursos de emprendimiento incluyen 'Yoga para emprendedores ', el taller 'Atención al cliente y calidad del servicio ', y 'Capacita-T La Rioja '.

En el área de gastronomía se estrena 'Cocina terapéutica, too good to be food ', con la fisioterapeuta especialista en nutrición Florinda Pérez.

También habrá una nueva edición de 'WSET. Nivel 2 en vinos y espirituosos ' a cargo de The Wine Studio; 'Las recetas de primavera de María José ' y el 'Taller de verduras y pescados con aceite de La Rioja', impartido por María José Fernández; y las 'Catas de aceite de La Rioja y show cooking ' en colaboración con la DOP Aceite de La Rioja.

Como novedades se proponen los 'Recorridos de primavera ' con el naturalista José Carlos San Juan, que dedicará un día también para público familiar; y el taller 'Diseño y coso mis alpargatas ' coordinado por la firma riojana Lalola Shoes.

Otros cursos prácticos son el de 'Inglés para viajar', el de 'Finanzas básicas para controlar tu economía familiar ' o el 'Taller de Hacking para padres ', con el experto en seguridad informática Javier Guerrero.

Para los amantes de la literatura, 'Cómo escribir cuentos infantiles', con la periodista Sara Suberbiola. Además, el Centro Ibercaja acoge el 'VI Taller de Crítica y Creación literarias ' de la Universidad de La Rioja, dentro su programación de cursos de verano, a finales del mes de junio.

El 12 de mayo, el Centro Ibercaja y la escuela de programación y robótica iSchool presentan la cuarta edición del Scratch Day La Rioja. Una jornada dirigida a escolares y familias, que incluye cinco talleres para iniciarse y profundizar en Scratch, entorno de programación que permite crear videojuegos y controlar robots.

Por otro lado, el Centro Ibercaja y la Fundación Vicente Ferrer invitan a todos al V Ciclo sobre La India, que se inaugura el lunes 14 de mayo a las 19:30 horas con la conferencia 'Ser mujer en La India ', impartida por Rosa Mª Calaf.

La periodista de TVE abordará la dificultad que encuentran las mujeres en este país, donde sufren una gran discriminación incluso antes de nacer y son percibidas como un bien económico, sometidas a las decisiones de los padres, como ocurre con los matrimonios concertados.

Por otra parte, para acercar a los niños y niñas a otra realidad y otra cultura, se han programado actividades lúdicas y dinámicas divertidas que presentan la forma de vida de la India rural. En estos talleres solidarios los participantes aprenderán a elaborar rangolis, disfrutarán del kamishibai (teatro de papel) y podrán practicar danza Bollywood.

En este caso, todos los talleres son gratuitos, previa inscripción, y están destinados a niños mayores de 6 años, o menores acompañados por un adulto.

Otras actividades para escolares son la entrega de premios a los ganadores del XII Certamen de Poesía Infantil Chiquipoetas Ibercaja el 13 de abril; y el II Torneo de Ajedrez Ibercaja, el domingo 22 de abril de 11 a 13.30 horas en la plaza del Centro Ibercaja.

El plazo de matrícula está ya abierto y la reserva de plazas puede hacerse a través de la página web o en el teléfono 941 28 68 26 del Centro Ibercaja La Rioja.