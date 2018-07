Natalia Rodríguez pide amparo por carta a la presidenta del Parlamento y denuncia boicot político a su persona

Publicado 18/06/2018 14:28:44 CET

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Natalia Rodríguez ha pedido amparo a la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, después de que los otros tres diputados de su grupo anunciaran que le abren un expediente para proceder a su expulsión en una carta en la que también denuncia "boicot político" a su persona.

Mientras sus compañeros de Grupo Parlamentario le acusan de llevarse documentación sensible de la Cámara riojana, en colaboración con el secretario general, Kiko Garrido, y su número dos, Rodríguez dice que sufre una "reiterada vulneración" de sus "derechos fundamentales".

En su carta, asegura que el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Germán Cantabrana, "está obstaculizando el libre ejercicio" de su cargo "como representante de las riojanas y riojanos en este parlamento".

Así, ha dicho que "ha impedido el acceso a la cámara a dos trabajadoras de Podemos que ejercen funciones de asesoramiento parlamentario y contabilidad, dificultando así no sólo el derecho al trabajo de estas personas - como represalia a un posible caso de acoso laboral por el que ha sido denunciado - sino la posibilidad de recibir asesoramiento de esta diputada en condiciones adecuadas para ejercer las funciones representativas que me son propias".

Ha añadido que "ha ordenado un cambio de claves generalizado en todos los dispositivos electrónicos y cuentas del grupo parlamentario", que después se negó a facilitar a Rodríguez.

"También ha ordenado a las nuevas personas que desempeñan funciones de asesoramiento - en lugar de las dos trabajadoras vetadas - que no se me asista en mi trabajo parlamentario y se me niegue la información necesaria para desempeñarlo", ha añadido.

La diputada añade otros hechos, como que "modificó de forma totalmente unilateral" su participación en las distintas comisiones de este parlamento; y que se ha negado a trasladar su trabajo parlamentario al registro de la Cámara y a las juntas de portavoces.

En cuanto al suceso del 13 de junio relatado por Cantabrana, ha explicado que cuando acudió a retirar los efectos personales de las dos trabajadoras vetadas en el Parlamento, y bajo una situación que le hizo "temer" por su "integridad física" Cantabrana intentó hacerle abandonar la sede parlamentaria "utilizando no sólo su amenazante presencia física sino, en última instancia, instando al cuerpo de seguridad del parlamento" a que le "desalojara".

Por todo ello, le solicita su amparo "para que disponga todas aquellas medidas necesarias para proteger" su "función representativa como diputada".