La oposición apremia a la tramitación de la ILP animal y acusa al PP de "poner trabas"

Publicado 30/01/2018 13:40:44 CET

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Parlamento de La Rioja (PSOE, Ciudadanos y Podemos) han apremiado hoy a la tramitación de la ILP animal, recordando que es "una iniciativa que viene desde la calle" con más de 24.000 firmas y acusando al PP de "poner trabas".

Los tres grupos han presentado, en el Registro de la Cámara, una petición para que se convoque la Comisión de Agricultura, se debatan las "más de cien" enmiendas que estos grupos han presentado a la Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Protectora de Animales (APA) y siga su trámite con el dictamen del Consejo Consultivo hasta su aprobación en pleno.

"La desidia en este Parlamento tiene nombre propio, Yolanda Preciados, presidenta de la Comisión de Agricultura. Ella está retrasando la convocatoria de la Comisión para tramitar la ILP Animal", ha aseverado la diputada de Ciudadanos Rebeca Grajea de la Torre, al tiempo que el socialista Jesús María García ha asegurado que, tras el registro de hoy, "no va a tener otro remedio que convocarla".

Los tres grupos han coincidido en criticar la "apatía", en palabras de Grajera de la Torre, "falta de sensibilidad", para el secretario general de Podemos, Kiko Garrido, del Partido Popular, que, ha añadido García, "no ha hecho más que poner trabas porque no le gusta y no quiere sacara adelante".

La diputada naranja ha insistido en la necesidad de una ley para "entorpecer las conductas crueles y continuadas que sufren los animales" y, en este sentido, se ha referido al caso de 29 perros que fue bautizado como el 'Guantánamo canino en Entrena' y ha visto necesario que "se evite que se repitan casos como este".

Para ello, ha afirmado, la ley contiene "medidas reales en prevención, concienciación, abandono, que se garanticen campañas que promuevan la adopción y formen una sociedad con valores desde el respeto y la responsabilidad en la tenencia de los animales".

Garrido, que ha reprochado al PP su "total desprecio por la voluntad popular" al "tratar de frenar de forma torticera" el desarrollo de esta ley, ha recordado que este registro coincide con el hecho de que Unidos Podemos haya registrado en el Congreso una proposición de ley para modificar el Código Penal, endureciendo las penas por maltrato, y ampliándolo a animales y fauna salvaje.

El diputado socialista ha relatado que la ley "es compleja en cuanto al articulado y precisa de un trabajo exhaustivo". Ha recordado, además, que la "misión" de los grupos parlamentarios es "pulir aquellos textos que llegan desde la calle". "Lo que no podemos hacer es dejarla morir", ha reprochado al PP.

En cuanto a las enmiendas, ha relatado que "es una ley que tiene más de setenta páginas" y "no es una ley sencilla".

"Hemos variado muchas cosas porque no sólo hemos escuchado a la asociación que propone la ley, sino a todos los colectivos que han querido reunirse con nosotros", de tal forma que "mantiene su espíritu y esencia pero sin renunciar a las cosas que, para La Rioja, no son positivas cambiarlas", ha afirmado.