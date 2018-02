Paniego responde a Turismo y pide que "alguien sea serio" porque La Rioja se merece "un proyecto mucho más ambicioso"

Publicado 01/02/2018 18:50:02 CET

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cocinero riojano, Francis Paniego, ha querido responder a la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación y la Dirección General de Turismo tras las declaraciones realizadas este jueves por la consejera, Leonor González Menorca, y el director general de Turismo, Eduardo Rodríguez Oses, y propone "un análisis serio y un Plan Estratégico y Sostenido en el tiempo para el sector turístico de La Rioja".

Mediante un comunicado de prensa, el cocinero riojano comienza su explicaciones siendo "muy consciente" del "lío tremendo que se ha organizado estos días" haciendo referencia a los mensajes emitidos a través de sus redes sociales que -reconoce- "se salían de la típica corrección a la que una comunidad pequeña y excesivamente autocomplaciente como la nuestra está acostumbrada".

Así, reflexiona, "tal vez podría haberlo comentado antes con muchos de los actores del sector turístico, compañeros de restauración y de hoteles, también lo podía haber hablado directamente con la consejera, porque ella misma me hizo llegar un 'tweet' el mismo día 20 de enero, invitándome a charlar sobre el tema y así lo pensaba hacer".

Aún así, reconoce, "si hubiese elegido el formato del 'despacho', ahora probablemente no estaríamos en este punto. Ayer un compañero del sector me decía que nunca jamás se había hablado tanto de turismo en La Rioja, sólo por eso ya me parece que ha merecido la pena eludir el despacho".

Para Franis Paniego lo "indignante" fueron las explicaciones del director general, Eduardo Rodríguez Osés, "quitando importancia a los datos de Frontur. Pero lo que más me preocupó, es como él mismo, insistió en quitar importancia al 17% de turismo internacional que hay en La Rioja".

"Creo que las declaraciones de Rodríguez Osés del pasado domingo fueron un gran error. Con lo fácil que hubiera sido reconocer que los datos en general y en ese segmento no habían sido buenos, reconocer que había que mejorar ese dato, lo fácil que hubiera sido ofrecerse al sector, para analizarlo todo, escucharnos y ponernos todos a trabajar".

"En mi opinión, y siento enormemente disgustarte Leonor, pero hoy creo que volvéis a equivocaros. Hoy no os sirven las encuestas de Frontur, hoy preferís las del INE. Me parece bien y aun aceptando ese -1.9% con la referencia a tener en cuenta, los resultados me siguen pareciendo muy poco ambiciosos y malos, por varias razones".

En este punto, explica, "principalmente porque el resto de datos nacionales son los mejores de nuestra historia. Se habla de que un total de 81 millones de turistas han visitado España el pasado año. Nuestro país se ha colocado como segunda potencia turística mundial, por detrás de Francia, adelantando a EE UU".

"Que La Rioja no esté en este carro de subidas generalizadas en todo el país, solo demuestran mucho conformismo, muy poca ambición y mala gestión. La Rioja sólo supera en turistas extranjeros a Ceuta y Melilla, las cifras de visitantes extranjeros son muy bajas y sigo creyendo que las cosas se pueden y se deben hacer mucho mejor".

"Estamos aquí y si se me permite vuelvo a reflexionar sobre mi sector, como cocinero, como empresario de un pequeño hotel en la sierra riojana, como representante de la asociación Eurotoques de La Rioja, quienes, por cierto, jamás nos hemos reunido con el director general de Turismo".

Para Paniego, La Rioja "es un territorio privilegiado. En el que confluyen infinitos atractivos que necesitan urgentemente ser puestos en valor y ser dados a conocer. Creo que el turismo en La Rioja se merece un proyecto mucho más ambicioso, que se presente al mundo mostrando con orgullo el principal rasgo diferencial de nuestro carácter, que no es otro que el vino".

"Ese proyecto debe ser lo suficientemente atractivo e inclusivo, como para no dejar fuera a ninguno de los atractivos que tiene la región, de norte a sur y de este a oeste", reflexiona.

Estos deseos "superan los personalismos de partido, nos superan a todos y exigen una respuesta y un análisis serio y profesional y contar con todos los sectores implicados". El trabajo a realizar es "enorme y constante y los resultados sólo se verán a largo plazo".

Así, entiende, requieren de acciones sostenidas en el tiempo y deben ser fruto de una estrategia de región avalada por todos. La autocomplacencia, el cortoplacismo y las ocurrencias serán los principales enemigos de un proyecto así".

Protección del paisaje, protección y rehabilitación de nuestro patrimonio cultural, potenciación de la artesanía local, formación constante para mejorar nuestros servicios, incidiendo especialmente en nuestra atención a la formación en idiomas. Desarrollo de una gastronomía con identidad, que se apoye en la riqueza agrícola y las tradiciones de nuestro territorio, porque sólo una gastronomía con carácter y personalidad será atractiva en un mundo globalizado.

El Gobierno -considera el cocinero- "debería mantener, cuidar y potenciar siempre la calidad de los servicios fundamentales. Cuidar las señalizaciones, las oficinas de turismo, asegurarse de ofrecer guías en idiomas... En definitiva, esto es muy serio y necesita de una gestión muy profesional. Y como ya he dicho debe ser sostenida en el tiempo".

Así, "más pronto que tarde, recogeremos resultados que afectarían a todo nuestro tejido social y a la distribución de la población".