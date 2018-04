Pepe Alvarez critica que los PGE 2018 "premian intereses territoriales" para "pagar los votos" de algunos partidos

Publicado 10/04/2018 14:23:36 CET

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Pepe Alvarez ha criticado este martes en Logroño que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "premian intereses territoriales, no los generales de todo el país" para "pagar los votos" de determinadas formaciones políticas, necesarias para la aprobación de las cuentas.

Así lo ha dicho Alvarez en una rueda de prensa que ha ofrecido durante la apretada jornada que hoy tiene en la capital riojana, que le ha llevado, en primer lugar, a visitar la empresa IAC Group, y que, tras los encuentros institucionales con el presidente riojano y la alcaldesa de Logroño, culminará esta tarde en una asamblea abierta con trabajadores.

"Los PGE 2018 no son los presupuestos que necesita el país para afrontar las necesidades de futuro", ha asegurado el líder ugetista, que ha citado como las más destacadas "las pensiones, la protección social o la recuperación de derechos para los trabajadores".

Para Alvarez, las cuentas estatales planteadas "son un parche fruto de la debilidad parlamentaria del Gobierno del PP, muy claramente dirigido además a pagar los votos de aquellas formaciones políticas de carácter territorial que son las que dan la mayoría a este Ejecutivo del Partido Popular".

Frente a ello, ha reseñado que "nos hubiera gustado que se hubiera hablado de infraestructuras desde un punto de vista general del país, de pensiones, de políticas sociales", y, en este sentido, ha recordado la convocatoria, el próximo domingo 15, por los dos sindicatos mayoritarios, junto a otras organizaciones, de manifestaciones".

Unas marchas que servirán, ha dicho, "para mostrar nuestro rechazo a lo que los PGE presentan respecto a las pensiones, la subida de las pensiones no se puede hacer como la ha hecho el Gobierno del PP, hay que sentarse, hay que negociar, hay que restaurar la cláusula de revisión automática de las pensiones".

A ello ha sumado que "nuestras pensiones necesitan derogar el factor de sostenibilidad, que hará que cada año las pensiones bajen a partir del 2019 a personas que entren a jubilarse".

"Nuestras pensiones -ha añadido- necesitan un acuerdo de fondo que sobre todo genere más recursos para la Seguridad Social, que separe los gastos que no son y no se corresponden con las personas que cotizan a la Seguridad Social, por tanto, que el Estado pague las pensiones no contributivas y las subvenciones a empresas".

También ha apuntado "el destope de los máximos de la Seguridad Social para acercarnos a esos 100.000 euros en los que está la mayoría de los países europeos, por los 46.000 euros en España". Alvarez ha defendido, por todo ello, que "hay toda una serie de medidas a tomar que, ya desde el año 2018, nos van a llevar a una situación de equilibrio por lo que hace referencia a las cuentas".

"POCO GASTO" Y "REPARTO DE LA RIQUEZA".

"Somos un país que gasta poco en pensiones", ha asegurado el dirigente sindical, que ha cifrado este gasto en España en un 10 por ciento, frente al "casi 13 por ciento de Alemania, o el casi 15 por ciento de Francia o de Italia", por lo que ha recalcado que "el problema no es el coste de pago de las pensiones, sino los ingresos a la Seguridad Social".

Y, por ello, ha abogado por "una subida real de los salarios, hay que recuperar paulatinamente parte de lo que hemos perdido en los años de crisis, un país que crece como el nuestro a unas tasas de más del 3 por ciento en los últimos años y con perspectivas de seguir creciendo debe repartir la riqueza que se genera, y, por eso, las políticas de salario son elementales".

Para UGT, "es fundamental conseguir que ningún trabajador sujeto a convenio tenga un salario por debajo de 1.000 euros". "Es una medida de choque, que creemos que ayudaría a una recuperación de los salarios y consiguientemente, también a una recuperación de las pensiones, porque habría más recaudación para ellas de los impuestos. Y además, ayudaría a la generación del empleo", ha subrayado.

Otro aspecto destacado para el sindicato, como ha incidido Alvarez, es "que cada día sera un 8M, la igualdad y los derechos de la mujer van a estar presentes en cada manifestación, para que en la industria también la mujer tenga una presencia acorde al siglo en el que estamos".

Igualmente, ha hecho un llamamiento a la sociedad "contra el acoso, que se da sobre todo en las empresas de servicios, pero también en la calle, es una vergüenza que una mujer no pueda esperar en una parada de autobús a cualquier hora del día o de la noche sin que pueda estar tranquila". "Hay que perseguir a los babosos que acosan a las mujeres", ha subrayado.

Y, por encima de todo, ha hecho especial hincapié en el trabajo "con el Gobierno" en las políticas de empleo directo, para establecer un Plan de Empleo "porque en un país con más de tres millones de parados, parecer razonable que, contando con los recursos con los que contamos, se pueda trabajar en este sentido", con ejemplos como la lucha contra el cambio climático, los incendios forestales o la limpieza de las riberas de los ríos.

Para lograr estos objetivos, ha considerado "necesario" cambiar el modelo productivo, "con políticas para una industria trasversal, que no sean solo políticas de un partido, sino que tengan continuidad en el tiempo y que vuelvan a insistir en la formación profesional y en la inversión en I+D+i".

Y ha advertido de que "no tenemos que dejarnos llevar por los vientos que nos favorecen ahora mismo, porque podemos encontrarnos en un momento con que no hay viento: que el turismo se va a otros países, o que los países productores de petróleo y de energía suben los precios, o que el Banco Central Europeo no preste tanto dinero...debemos aprovechar para tener unos cimientos sólidos para nuestra economía".

"Estamos saliendo de la crisis, pero solamente unos pocos lo están notando, la mayoría no. Hay que combatir la desigualdad insoportable que tenemos, hay que repartir la riqueza, a través de la negociación colectiva, la subida de los salarios y la recaudación de los impuestos. No hay excusa para no hacer este reparto", ha destacado Pepe Alvarez.

Por último, y en referencia a la economía de La Rioja, ha considerado que "tiene que ganar en calidad en el empleo, para una comunidad que aparece siempre en las estadísticas bastante mejor que otras, el esfuerzo hay que hacerlo para que el empleo sea de calidad y con la plena incorporación de la mujer".