El pintor Vicente García Lázaro recibe este sábado el Mazacote de Oro 2018

Publicado 17/08/2018 18:16:14 CET

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El premio de pintura 'Mazacote de Oro 2018' reconocerá este año al artista Vicente García Lázaro, por su obra 'e1500/1'. Este galardón, convocado por el Ayuntamiento de Alberite con el apoyo del Gobierno de La Rioja, se entregará mañana en la ceremonia de inauguración del 40 Mazacote de Barro, que se celebrará en el patio del colegio Doña Avelina Cortazar de Alberite, a las 21,00 horas.

En este acto, que clausurará el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, se entregarán además los mazacotes a los artistas participantes en la exposición, e intervendrá también el alcalde de la localidad, Ignacio Jadraque. Durante la gala actuará el dúo acústico, The Nowhere Plan, que ofrecerá un repertorio musical tributo a la banda internacional The Beatles.

El Mazacote de Oro es un premio con el que se homenajea a su creador, el alberitense Emilio García Moreda, y que se ha convertido a lo largo de los años en una seña de identidad cultural del municipio de Alberite y de La Rioja.

En esta ocasión han participado en este concurso de pintura 65 artistas. El jurado ha estado formado por los artistas José Antonio Olarte y María Bastida; los galeristas Judit Arteaga y Enrique Martínez Glera; y el alcalde de Alberite, Ignacio Jadraque. Además del galardón, dotado con 5.000 euros, este año se han concedido también dos Menciones de Honor a los artistas Carlos López Garrido y a Julio Sarramián por sus obras Tránsito y Morphé 01, respectivamente.

Este premio se incluye dentro de los actos del Mazacote de Barro Memorial Emilio García Moreda, una exposición que este año cumple su cuadragésima edición, que arranca con la ceremonia que se celebra mañana y que acogerá el citado centro escolar hasta el próximo 9 de septiembre.

En esta exposición participarán 40 pintores y escultores, 20 seleccionados por el jurado entre los que han optado al premio Mazacote de Oro 2018 y los otros 20 galardonados con el Mazacote de Oro en anteriores ediciones. Así contará con piezas de Carlos López Garrido, Julio Sarramián, Olarte, Cambero, Elías del Río, los alberitenses Héctor Saenz y el Chirri, y los pintores de Zamora, Valladolid, Burgos, Jaén, Asturias, País Vasco, Zaragoza, Pamplona, Portugal, un japonés afincado en Toledo y una valenciana afincada en Londres.

VICENTE GARCÍA LÁZARO, MAZACOTE DE ORO 2018

Vicente García Lázaro (Madrid, 1985) es licenciado en Bellas Artes por la UCM en 2009. En 2010 se dio a conocer con la exposición itinerante del Premio Joven Artes Plásticas de Madrid para más tarde lanzarse al mundo de las galerías con exposiciones colectivas en la Galería Estampa o la Galería Jorge Alcolea. Fuera de Madrid consiguió mover su obra con el Certamen Art<30_2010 de la Sala Parés en Barcelona, y se lanzó fuera de Europa con "Commitment to Excellence in Art & Sport" en Indianápolis (E.E.U.U.).

Ese mismo año consiguió el 1º Premio Adquisición del XIII Certamen Nacional de Pintura Fermín Santos en Guadalajara y la adquisición del Premio (AEPE). Actualmente tiene obras en colecciones particulares de España y en Ayuntamientos, Centros Culturales y Fundaciones como la Fundación Banco Sabadell.