Policías nacionales y guardias civiles exigen en Logroño la equiparación salarial con cuerpos autonómicos

Publicado 20/02/2018 18:06:11 CET

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un gran número de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado, frente al Parlamento de La Rioja en Logroño, convocados por la asociación JUSAPOL (Justicia Salarial Policial) para exigir la equiparación salarial con las policías autonómicas.

Junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con base en La Rioja, se han concentrado compañeros llegados de Castilla y León, País Vasco o Navarra, entre otras comunidades autónomas. Han portado pancartas en las que se podía leer '#Equiparacionya. Igualdad Salarial con Policías Autonómicas'; 'Justicia Salarial'; y 'Paga el mismo, cobramos distinto'.

Durante la ruidosa protesta se han gritado consignas como "Mismo trabajo, mismo salario", "Equiparación" o "JUSAPOL", y se ha leído un manifiesto reivindicativo.

La protesta, que se ha desarrollado bajo una fina lluvia, ha contado también con la participación de miembros políticos de los cuatro Grupos Parlamentarios de la Cámara riojana (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), así como concejales del Ayuntamiento logroñés, entre otros representantes institucionales.

REIVINDICACIONES "JUSTAS"

Uno de los portavoces de 'JUSAPOL' en La Rioja, Juan Luis García, ha destacado a los medios de comunicación la "importante respuesta que estamos teniendo en nuestras reivindicaciones, tanto aquí como en otras ciudades de España, porque la gente está entendiendo nuestra petición como algo justo".

Sobre la situación de las negociaciones, donde ha criticado la ausencia de 'JUSAPOL', ha indicado que "estamos viendo un baile de factores y de cantidades, y no se firman ni plazos, ni acuerdo, y lo que estamos viendo es que están pasando los meses, sin que se concrete nada", por lo que "va para largo".

García ha negado que el hecho de que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado sea un escollo, porque el ministro de Hacienda "en alguna declaración ha dicho que se podría disponer, en caso de no firmarse los presupuestos, una partida extraordinaria para este tipo de reivindicaciones, si bien no dan cifras". Por ello, "lo que no podemos firmar es un cheque en blanco, porque llevamos 30 años y está vez, que es la definitiva, hay que hacerlo bien".

Ha estimado entre 400-500 euros la diferencia que viene a cobrar de menos "entre un policía recién salido de la academia en relación con un mosso recién salido de la academia; cifra que va en aumento en función de las escalas y categorías". En La Rioja ha señalado que hay más de 1.000 personas afectadas por esta desigualdad salarial, entre policías y guardias civiles.

Finalmente, García ha indicado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso, respaldada con más de 500.000 firmas, está en tramitación y "esperemos que cuando se debata, a continuación se apruebe, porque en su día todos los grupos políticos estaban a favor, por lo que esperamos que no cambien de postura".