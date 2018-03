El PP anima a trabajar al "tripartito de perdedores" que apoya el gobierno en Villamediana

Publicado 26/03/2018 11:27:12 CET

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, ha animado hoy a "comenzar a trabajar al tripartito de perdedores" que apoya el gobierno en Villamediana (PSOE, Cs e IU).

En rueda de prensa, Gutiérrez se ha referido a las iniciativas con financiación del Gobierno de La Rioja como las únicas que se están desarrollando mientras el municipio está "paralizado" por un "gobierno de perderdores que entró en el Ayuntamiento sin ganas".

De este modo, ha señalado como financiadas por el Ejecutivo regional el Camino de la Plana (con 68.000 euros); la ejecución de Anastasio Mateo (60.000); la futura pasarela por el Río Iregua; y la próxima ejecución de un aulario nuevo en el colegio para ampliar una cuarta línea en Primaria y poner en marcha primero y segundo de la ESO.

El 'popular' ha pedido al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana que "acelere los trámites" para que el desarrollo de estas obras sea posible.

Además, ha recordado otras pendientes como el campo de futbol, la calle Partecortijo o el parque de la Fuente, que hacen que "Villamediana esté paralizada" tras la "moción de censura deslegitimada" de un "Gobierno en minoría que no cuenta" con el PP.

Preguntado por el hecho de que aún no se hayan ampliado las frecuentas del autobús los fines de semana, anunciadas para marzo por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, tras una reunión con la primer edil de Villamediana, Ana Belén Martínez, ha dicho que "ese es otro tema" que "aún no se ha llevado a pleno" y "hasta que el Ayuntamiento de Villamediana no mueva ficha" no se pondrá en marcha.