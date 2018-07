El PP insiste en que el 'efecto llamada' de la regularización ha hecho aumentar un 20% los inmigrantes en La Rioja

Actualizado 27/01/2006 18:08:26 CET

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja insistió hoy en que el "nefasto" proceso de regularización de inmigrantes del Gobierno central socialista, "que se resumió en el "papeles para todos", ha provocado un importante efecto llamada", que, según sus datos, se ha traducido en que "sólo en el año 2005, el número de inmigrantes en La Rioja aumentó un 20%, al pasar de los 31.000 empadronados de 1 de enero de 2005 a los 37.000 de 31 de diciembre de 2005".

En un comunicado, el PP dice que "puede que al PSOE no le gusten estos datos y por eso dicen que son falsos, como afirmaron ayer para responder a las declaraciones de la senadora Francisca Mendiola; sin embargo, cuando afirman que el PP miente, lo que está afirmando es que miente el INE, miente la Delegación del Gobierno y mienten los ayuntamientos riojanos porque hemos usado datos de estas instituciones" sobre el proceso.

Por lo tanto, "y dentro de los respeto que merecen todas estas instituciones y los datos que facilitan", el PP mantiene que en la comunidad "hay aproximadamente 37.000 inmigrantes empadronados en los ayuntamientos, que en 2004 había 24.988, que en 2005 había 31.000 y que, por lo tanto, en dos años, se han empadronado en La Rioja 12.000 inmigrantes, lo que supone un incremento del 48%".

El Partido Popular de La Rioja también afirma que en la comunidad "hay en la actualidad, al menos, 12.000 inmigrantes en situación irregular porque si, como dice la Delegación del Gobierno, hay 25.000 inmigrantes legales y, como dicen los ayuntamientos, hay 37.000 empadronados, la conclusión es bien sencilla".

"A todo esto, el PSOE dice que es mentira. Dicen que es mentira que haya 12.000 inmigrantes ilegales en La Rioja, pero no dicen cuántos hay, y la Delegación del Gobierno reconoce que no sabe ese número. Después afirman, sin ningún rubor, que con el anterior Gobierno del PP había más, pero sin explicación alguna ni datos, porque simplemente no existe rigor en esa afirmación", añade.

Por otra parte, "lo que el PSOE no se ha atrevido a rebatir, porque simplemente no pueden, es que siete meses después de terminar el proceso de regularización, en La Rioja hay menos inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, un 1,25%, y más en el paro, un 60,56%, por lo que el proceso que iba a ser la "panacea" para los ingresos de la Seguridad Social ha sido un fracaso".

Para el PP, "el Gobierno socialista ha creado un gran problema con la inmigración, que es incapaz de asumir la Administración central y se lo está trasladando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos".

"Presumir de los míseros 1,3 millones que recibirá La Rioja para políticas de integración después de espectacular aumento del número de inmigrantes, es despreciable, sobre todo tras reconocer que La Rioja tendrá que aportar casi dos millones. Todo esto se suma al desprecio habitual de los socialistas hacia los acuerdos de las Cortes Generales, ya que el Senado aprobó una iniciativa para dotar a las comunidades autónomas de 2.300 millones, de los que 23 millones deberían corresponder a La Rioja", finalizan los populares.