El PP se suma a Ciudadanos y PSOE en trabajar sobre una reforma exprés del Estatuto de Autonomía

Publicado 27/09/2018 14:29:47 CET

Podemos aboga por una reforma "de mas calado, seria y participativa"

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se ha sumado a Ciudadanos y PSOE en la propuesta naranja de trabajar en una reforma exprés del Estatuto de Autonomía, mientras ha ofrecido 'in extremis' retomar un texto más amplio. Podemos no se ha sumado por abogar por una reforma "de más calado".

El Parlamento de La Rioja ha tomado hoy en consideración (primer trámite del desarrollo parlamentario) la 'reforma exprés' del Estatuto de Autonomía, elaborada por Ciudadanos, por el voto a favor de todos los grupos salvo Podemos, que se ha abstenido.

El texto con el que trabajarán, por fin, los diputados modifica cinco puntos del Estatuto de Autonomía (norma básica que da forma a la comunidad autónoma). En concreto, los puntos 17, 18, 19, 23 y 24.

La propuesta ha llegado al Parlamento de la mano de Ciudadanos y el PSOE y supone tocar un texto del año 1982 para, en primer lugar, suprimir los aforamientos; algo que, para el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, logrará atacar la "desafección a la política" y, por tanto, es urgente.

También, limitar el mandato del presidente a dos legislaturas; que el senador autonómico no sea obligatoriamente diputado regional; y rebajar la orquilla posible de diputados a entre 25 y 39, frente al abanico actual de 32-40.

La diputada de Podemos, Ana Carmen Sainz, ha abierto el debate tras la presentación del portavoz de Ciudadanos para considerar que el PP "está ralentizando los trabajos"; y acusar al PSOE de ser la "contradicción personificada", porque "siempre han mantenido que no querían una reforma exprés".

Se ha mostrado "de acuerdo en eliminar los aforamientos". "No los queremos ni en la monarquía", ha dicho.

No obstante, ha abogado por una reforma "de más calado". "Necesitamos un proceso sereno y participativo", ha señalado al tiempo que ha rechazado "limitar a cinco aspectos concretos" una reforma "pactada en un despacho". "Derechos, participación y refrendo" son para Podemos, ha dicho, los criterios bajo los que debe ejecutarse la reforma.

El portavoz 'popular', Jesús Ángel Garrido, ha comenzado anunciado que votarían sí a tomar en consideración esta reforma 'exprés'. Ha recordado cómo, aunque bastaba el acuerdo entre PP y Ciudadanos, el presidente Ceniceros manifestó que creía necesaria la participación del PSOE; algo que ya ha ocurrido dado que el texto ha llegado hoy al pleno de la mano de Ciudadanos y, también, del PSOE.

Garrido ha visto "mezquino" que, desde el PSOE, no se haya querido apoyar el texto que elaboró el PP, con reformas más amplias, para no beneficiar al Gobierno. En este momento, ha exhibido una foto ampliada de un pos-it del socialista Raúl Díaz en el que decía: "A Ana Carmen" (diputada de Podemos) "le he dicho que que salga sólo beneficia a Ceniceros".

En su intervención, Garrido, 'in extremis', ha propuesto al PSOE retomar el texto del PP, y trabajar una "reforma seria", emplazando el debate al pleno del Parlamento del 25 octubre.

Pero el PSOE no le ha recogido la mano y Andreu, tras referirse al 'popular' con el apelativo "Villarejo-Garrido", ha justificado su apoyo de hoy en que el PSOE "hasta hoy ha defendido la tramitación de cualquier proyecto de ley"

Ha dicho que los socialistas dan el "apoyo formal" a la proposición de ley de la reforma 'exprés'; pero con el "rechazo a una parte". Ha abogado, además, por una reforma "consensuada".

Ha dicho ser consciente de las carencias de la proposición de ley; "pero la reforma final los va a cumplir", ha añadido.

A este respecto, Ubis ha argumentado que hay "un problema de tiempos". "Nos hubiera gustado que fuese más amplia, pero hoy en día hemos fracaso y necesitamos saber si queremos seguir adelante", ha indicado.

Ha destacado la urgencia en quitar los aforamientos. En este sentido, en su primera intervención, Ubis había apuntado a la necesidad de que dejen de existir "privilegios" que alejan a los políticos "del común de los mortales" y causa de la desafección.

Ha justificado la urgencia en presentar esta reforma exprés en que: "Tras tres años de trabajos en ponencia, de dimes y diretes, estamos a punto de volver a estrellarnos con el mismo muro".