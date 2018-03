El PR+ critica que "Gamarra no hace inversiones ni obras prometidas" mientras los logroñeses "cumplen pagando impuestos"

Publicado 22/03/2018 12:26:15 CET

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha calificado este jueves la liquidación del Presupuesto Municipal de 2017 como "insuficiente y desilusionante" y ha criticado que la alcaldesa, Cuca Gamarra, "no hace las inversiones ni las obras prometidas", mientras que los logroñeses "cumplen pagando sus impuestos".

En rueda de prensa, el edil regionalista ha considerado que "estamos ante otro cuento de la señora Gamarra, que falta a su compromiso con la inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos, obras e inversiones en la ciudad y encima quiere hacernos creer que están reduciendo el endeudamiento".

"Siempre he defendido lo importante que es para Logroño contar con un presupuesto", ha manifestado Antoñanzas, quien considera que "el presupuesto es necesario e imprescindible para que determinados proyectos se ejecuten y sigan adelante, sin presupuesto no se pueden hacer, pero no es suficiente".

A su juicio, "además del presupuesto, se necesita voluntad política de hacer las cosas y en el equipo de Gobierno de Gamarra falta trabajo y capacidad de empuje, continúa paralizado", ha expresado el edil.

En ese sentido, Antoñanzas ha lamentado "la nula ejecución de obra pública y la falta de cumplimiento de los proyectos aprobados, todo son excusas para no hacer crecer esta ciudad ni dinamizar la inversión".

Según sus datos, "la inversión prevista en Logroño para 2017 era de 34,80 millones de euros, el pago del soterramiento se come 9,40 millones y sabemos por la alcaldesa que 15,30 millones no se han invertido, lo que quiere decir que la inversión real del Ayuntamiento de Logroño es de 10 millones, una ridícula cantidad".

El edil ha señalado que "tenemos inversiones destacadas y no ejecutadas que, desde que la señora Gamarra llegó a la Alcaldía en 2011, han figurado de manera reiterada en los seis presupuestos ya vencidos (es decir, de 2012 a 2017) pero que, sin embargo, no se han ejecutado".

En ese sentido, Antoñanzas ha enumerado proyectos como "la Casa del Cuento, la remodelación de la Glorieta y el Paseo de las 100 tiendas, la Plaza de la Paz, Avenida de la Sierra, Plaza de Méjico o Monte Cantabria".

El regionalista ha explicado que "sólo con estas inversiones sin ejecutar Gamarra ha creado 10 millones de superávit en los últimos años, pero ha sido a costa de no cumplir con lo que había prometido a los logroñeses".

Antoñanzas ha criticado que "luego Gamarra saca pecho diciendo que cierran el ejercicio con 8,4 millones de euros de superávit, pero la realidad es que no hacen lo que tienen que hacer".

LOS LOGROÑESES "SI CUMPLEN".

Ha manifestado que "seguimos esperando a que abran el Centro de la Cultura del Rioja, que continúa cerrado cuando debería ser el centro dinamizador del turismo en torno al vino y del Casco Antiguo; tenemos la casa del cuento paralizada; nuestros polígonos industriales están descuidados; nuestro comercio sigue reclamando soluciones y no se ha empezado a construir en el solar de Maristas ni el polideportivo que iba a dinamizar la zona".

El edil del PR+ considera que "detrás de toda esta situación hay un equipo de Gobierno paralizado con pocas ideas y menos trabajo, la paralización del Ayuntamiento empieza a ser un clamor y eso lo estamos pagando todos los logroñeses". A juicio de Antoñanzas, "el único pago prioritario para el actual equipo de Gobierno es el de los bancos, debido a la refinanciación del soterramiento".

Por el contrario, ha expresado Antoñanzas, "lejos de destinar los recursos al mantenimiento de la ciudad, se destina a grandes inversiones sobredimensionadas, como el túnel de Vaya de Rey o una faraónica estación de autobuses, que incrementan nuestro endeudamiento".

El concejal del Partido Riojano ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno que "se ponga de una vez a trabajar por los logroñeses, que el ejecutivo municipal tome ejemplo de los logroñeses que cumplimos pagando nuestros impuestos para que se hagan las cosas y lamentar la losa económica que tenemos los logroñeses con el acuerdo de refinanciación el soterramiento".