PSOE afirma que Gobierno y Cs "no quieren justicia, no quieren verdad, ni reparación" en relación a Memoria Histórica

Publicado 19/04/2018 13:04:08 CET

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos de la ejecutiva federal del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado que en relación a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, planteada por los socialistas, que "solo pedimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", para a continuación señalar que el "veto a la misma" supone que "el Gobierno y su compañero de baile Ciudadanos no quieren justicia, no quieren verdad, no quieren reparación, y pongo en duda si algunos les daría igual o no la repetición".

En comparecencia de prensa, en la que ha estado acompañado de la secretaria de Justicia, Nuevos Derechos y Memoria Histórica del PSOE la Rioja, Victoria de Pablo, Perelló ha indicado que la reforma "está siendo vetada en el Congreso por las dos derechas - PP y Ciudadanos-, pero el PSOE ha advertido que la van a llevar adelante, "ahora o después con el cambio de gobierno".

Para Perelló "no se puede seguir siendo una nación decente teniendo 114.226 desaparecidos y represaliados en las cunetas y fosas comunes". "El camino es largo, pero ya lo hemos iniciado y no vamos a cejar en nuestro empeño y que tarde o temprano saldrá hasta el último muerto de las fosas".

Por su parte, De Pablo ha señalado que hay un "hartazgo" en los riojanos de las políticas del Partido Popular y del "bloqueo" que tienen el PP en las administraciones por estar "inmerso en los fangos internos en los que se encuentra".

SITUACIÓN JUDICIAL

Por otra parte, en relación a la situación judicial, Perelló ha asegurado que en La Rioja "con un solo juez de lo penal tendríamos los problemas de la administración de justicia resueltos, por eso vamos a presentar una enmienda a los Presupuestos para que se dote".

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos de la ejecutiva federal del PSOE, Andrés Perelló, ha realizado estas declaraciones tras las reuniones mantenidas ayer con asociaciones del mundo de la judicatura, jueces, fiscales, letrados, junta de personal y la asociación La Barranca. Además, ha destacado la buena sintonía entre las dos ejecutivas.

Para Perelló, el Ministro de Justicia manifiesta "una desidia y no tiene ni una idea de la Justicia ni de la reforma que ésta necesita".

Y ha puesto de ejemplo que, en La Rioja, "con un solo juez de lo penal tendríamos los problemas de la administración de justicia riojana resueltos". Además, ha anunciado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que a La Rioja se le dote de ese juez de lo penal.

El PP presenta un "encefalograma plano" en todo el Estado, y "en La Rioja también el PP ha pasado por la lavandería de Génova" y ha recordado los 200.000 euros de los papeles de Bárcenas que están siendo investigados en una Comisión del Parlamento de La Rioja.

Para Perelló el PP es un partido "lastrado por la corrupción y agotado", que hace que en España "no haya gobierno, sino que hay un simulacro de gobierno permanente" con unos Presupuestos que no se aprueban porque el Gobierno no tiene mayoría para hacerlo, que "no atienden las principales necesidades y que consolidan los recortes".

El PSOE ha presentado una alternativa a estos presupuestos con unas cuentas "más expansivas y con el inicio de lo que será nuestra reforma fiscal", ha informado. Finalmente, Perelló ha mostrado también su preocupación porque "España sufre una regresión en derechos y libertades".