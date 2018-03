El PSOE critica que Logroño "tiene millones de superávit" a costa de "una de las peores cifras de inversión"

Publicado 28/03/2018 12:51:31 CET

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha criticado este miércoles que el Consistorio logroñés "tiene millones de superávit" a costa de "no hacer nada" y tener "una de las peores cifras de inversión" registradas en la actividad municipal.

En rueda de prensa, en la que ha valorado la Liquidación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Logroño en el año 2017, Arraiz ha señalado que "desde el PSOE tenemos que reiterar una vez más que volvemos a asistir a una farsa del PP con los ciudadanos" y ha recordado que "a finales de 2016, prometían un gran presupuesto".

Al respecto, ha recordado que los socialistas ya advirtieron que "se planteaban ingresos inflados en el IBI, las plusvalías o la venta de suelo, lo mismo que en las inversiones, con una previsión de 23 millones de euros". "Pero esto -ha apuntado- no es algo nuevo, es parte de la obra de teatro que el PP lleva como deriva en toda la Legislatura".

Así, para Arraiz, "se repiten grandes inversiones, para que todo se vea bonito y contente a los ciudadanos, pero a la hora de bajar el telón, se ve que la realidad, que no hay nada, que hay millones de superávit, pero a costa de no haber hecho nada". "Cuando en un ayuntamiento hay superávit es porque o no se ejecuta o se ha calculado mal", ha sentenciado.

La portavoz del PSOE ha lamentado que, por parte del PP "cuando eran oposición, intentaban sacarnos los colores con los coches Mercedes o con un suplemento de 80.000 euros para pagar Seguridad Social, pero ahora que gobiernan, se les olvida, y contratan Mercedes y pasan al presupuesto de 2018 más de 700.000 euros para pagar la Seguridad Social de diciembre, que se les pasó".

DESGRANADO.

Desgranando la Liquidación, Arraiz ha detallado que, en los ingresos, "estaban inflados", sobre todo en lo relacionado con la recaudación por los impuestos más importantes. Ha citado, como ejemplos, el IBI "que se ha comportado bien, pero se ha tenido 1,6 millones menos de lo presupuestado"; plusvalías, con 3,3 millones menos; o el ICIO, con 1,5 millones menos de lo previsto.

"En total -ha resumido- en torno a 6 millones menos recaudados sobre los presupuestados. Lo que nosotros dijimos desde un principio para no apoyar estas cuentas, que los ingresos estaban inflados, se ha cumplido".

Ha hecho especial hincapié en el capítulo de venta de suelo, "con previsión de alcanzar los 17 millones, pero que, a final de año, solo se ha ingresado 1,8 millones, con ventas realizadas, pero que ya se ingresan en el ejercicio de 2018". "Era imposible llegar a esas cantidades", ha afirmado Arraiz, que ha alertado, además de que "con la continua venta de suelo, aunque sea poco a poco, estamos despatrimonializando el Ayuntamiento".

En cuanto a los gastos, ha criticado que se ha reducido el gasto en personal "porque no se han cubierto ni jubilaciones ni bajas" y, especialmente, que la inversión "no ha podido ser más desastrosa", con obras ejecutadas y con certificación por 1,18 millones de los 23 previstos, un 4,85 por ciento; y, con obras licitadas por 4,12 millones, es decir, un 16 por ciento.

"Esto significa -ha reseñado- que la mayoría de las obras anunciadas, algunas durante años, como la Avenida de la Sierra, la L de Maristas, el Camino en La Grajera, la Cien Tiendas o la Plaza México, no se van a ver. O que otras, como el CCR, la estación de autobuses o el derribo de la antigua Comisaría de Avenida de Viana, van a tardar aún tiempo".

Por eso, la portavoz socialista ha subrayado que "nunca la inversión municipal había llegado a los niveles de esta Legislatura, la peor que se ha visto, es algo lamentable" y en la que ha achacado, igualmente, su "complicidad" al Grupo de Ciudadanos "por su excesivo buen conformar, son muy complacientes con estos niveles de cumplimiento y eso hace que no se cumplan las expectativas de los logroñeses".