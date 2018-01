PSOE pide la dimisión de María Martín por "incompetencia" para gestionar el "caos" de Urgencias del Hospital San Pedro

Publicado 12/01/2018 11:51:03 CET

El secretario de Sanidad del PSOE La Rioja, Raúl Juárez, ha pedido este viernes la dimisión de la consejera de Salud, María Martín, por la "incompetencia" de su Consejería para gestionar el "caos" de las urgencias del Hospital San Pedro, la "gran demanda asistencial" que está sufriendo la atención primaria de salud y la "presión asistencial" que hay las urgencias del CARPA.

Juárez, en rueda de prensa, ha lamentado la "inoperancia" de la consejera de Salud, María Martín, "que ve a los pacientes que acuden a urgencias, solo como unos números, que quiere atender con los mínimos recursos".

"Los pacientes son personas, con sus patologías y sus problemas y que precisamente como personas, y no como números tienen que ser tratadas". Y esto es algo que a la consejera "parece ser que le da igual, ya que solo ve la rentabilidad de escatimar personal en las urgencias", ha dicho.

La actuación de María Martín, para el responsable socialista riojano, "muestra la realidad de una gestión inoperante y los riojanos no nos vamos a convertir en los cómplices de su mala previsión y planificación".

Juárez ha recordado que, desde el PSOE La Rioja, ya se ha preguntado, en multitud de ocasiones y mediante preguntas registradas en el Parlamento, qué recursos tiene asignados el plan de contingencias, "tan famoso como nefasto, pero a fecha de hoy seguimos sin saberlo".

Por ello, ha vuelto a pedir a la Consejería, que "especifiquen, sin ambigüedades, cuántos médicos, enfermeras, y personal sanitario y no sanitario se ha puesto de extra en el plan de contingencias".

Para el secretario de Salud de los socialistas riojanos, la consejera Martín tiene una "especialidad muy desarrollada", que es la de "desvestir a un santo para vestir a otro", es decir, "mover recursos de un sitio para llevarlos a otro, al final una unidad se queda sin ellos, siendo deficiente y la otra con ellos siendo insuficientes".

Juárez ha denunciado que la consejera Martín "haga creer a los riojanos que han puesto 15 boxes más de urgencias, cuando esos boxes siempre han estado allí destinados para el hospital de día e incluso en verano se han usado".

"LA CONSEJERIA LE VIENE GRANDE".

Para el responsable de salud del PSOE La Rioja, a Martín la Consejería de Salud del Gobierno regional "le queda grande", y le ha pedido que depure responsabilidades y dimita. "Le queda grande la gestión ordinaria, cuanto más la extraordinaria de la sanidad de los riojanos", ha recalcado.

"Si el sistema de vigilancia epidemiológica, que es quien se encarga de ver la evolución de la gripe, vaticinaba el pico de esta enfermedad por estas fechas, ¿por qué la Consejera ha tomado medidas tan tarde?, ¿por qué la falta de previsión ?, ¿por qué ha tardado tanto en abrir la cuarta planta C?", ha preguntado.

Para Juárez, "es inadmisible hacer esperar tanto a los pacientes y sobrecargar al personal sanitario y no sanitario" y ha pedido a la consejera que reconozca que lo ha hecho "tarde y mal".

El secretario de Salud socialista se ha preguntado que si a la consejera "le importará el estado de salud de los 54 pacientes que estaban esperando para ser ingresados en boxes duplicados y triplicados y si le importa el malestar de los pacientes que están en los pasillos, en las esquinas o sentados en el suelo".

"Claro está no, ya que a la consejera Martín lo que le importa es recortar plantillas y otra vez piensa en términos de economía y de recortes y no de personas", ha dicho Juarez, para quien "como la consejera Martín no sabe gestionar la sanidad de los riojanos", desde PSOE La Rioja le han realizado propuestas, "porque a nosotros si nos importa la salud y las personas".

PROPUESTAS DEL PSOE.

En primer lugar, la reforma de la atención primaria de la salud, ofreciendo a los profesionales "estabilidad", y no solamente contratos "basura", días sueltos y de un lado para otro.

Los profesionales sanitarios de La Rioja son el "activo más grande que tenemos, con dedicación y siempre una sonrisa, atienden lo mayor que pueden al paciente". Si se les ofrece estabilidad, "se quedarán aquí en su tierra y no se irán a comunidades donde les ofrezcan mejores condiciones". Y, de esta manera, teniendo recursos "no se colapsan las urgencias". "Deje de recortar y ofrezca estabilidad", le ha pedido Juárez a la consejera.

En segundo lugar, dentro de la reforma de atención primaria, hay que "gestionar correctamente la demanda", porque "si se cierran las consultas, o tarda varios días en una cita con el médico o con la enfermera del centro de salud, la atención primaria no absorbe esta demanda y los pacientes, como es lógico, van al hospital o al CARPA". El "caos" en las urgencias lo ha causado la "mala gestión de la consejera".

Y, en tercer lugar, ha propuesto "utilizar de una manera eficiente los recursos". El Hospital de La Rioja está infrautilizado, y la consejera "consciente de ello, continua con su infrautilización, mientras deriva operaciones, a la sanidad privada".

Para Juárez, el Hospital de La Rioja, "con los medios humanos y materiales adecuados serviría para descongestionar las urgencias del Hospital San Pedro de una manera mantenida en el tiempo, y reducir las listas de espera, y consultas médicas y quirúrgicas".

Ante esta "incapacidad e ineptitud" de la consejera de Sanidad del Gobierno de La Rioja, desde el PSOE, "pedimos su dimisión y que depure responsabilidades". La "saturación" de las urgencias de San Pedro y del CARPA "son hechos claros" y le ha invitado a que se dé una vuelta por los centros de salud, carpa y Hospital San Pedro, y escuche a los profesionales y a los pacientes.