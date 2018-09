El PSOE reclama "ya" un proyecto "definitivo" y "completo" para Avenida de la Sierra

Publicado 05/09/2018 13:48:52 CET

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño José Luis Díez Cámara ha reclamado "ya" que se desarrolle un proyecto "definitivo" y "completo" para Avenida de la Sierra. Con este fin, el Grupo socialista va a presentar una moción al pleno municipal de este jueves.

En rueda de prensa, Díez Cámara ha apuntado que "es un tema recurrente, que se remonta a hace muchos años y es, además, una vieja demanda de los vecinos de Montesoria". "Es una de las eternas promesas incumplidas de la alcaldesa Cuca Gamarra", ha añadido.

Ha recordado que "desde antes de Gamarra, la conexión de Avenida de la Sierra era un tema que aparecía en el programa electoral del PP, y ha estado incluido en los presupuestos municipales sin interrupción desde 2012 y como prioritario en el Plan de Infraestructuras, y lo han ido anunciado diferentes concejales, pero no se ha llegado nunca a hacer nada".

Por ello, y ya en esta Legislatura, el PSOE "ha presentado ya dos mociones, en octubre de 2015 y en septiembre de 2016". La primera, como ha detallado, se aprobó por unanimidad, incluyendo en el texto una enmienda de PP que hablaba de una actuación provisional en la zona.

Algo que, un año despúes, en la nueva moción socialista, que se aprobó por mayoría (con el voto popular en contra), se volvía a requerir aunque "rechazamos la provisionalidad, porque lo provisional, con este equipo de Gobierno, se suele convertir en definitivo".

"La conclusión -ha dicho Díez Cámara- es que a unos nueve meses de que acabe la Legislatura, no se ha hecho nada en Avenida de la Sierra". Por eso, desde el PSOE se reclama "un proyecto definitivo y no provisional" para la zona y un proyecto "completo, no solo para vehículos, sino que incluya aceras para peatones y carrilles para bicis".

El concejal del PSOE ha advertido que "no queremos nada de remiendos" y, por eso, ha vuelto también a plantear la posibilidad de que el presupuesto, que se calculó en 2,7 millones para la actuación, se plurianualice.

"Es una obra necesaria, para la conexión con Montesoria y también para la conexión con Lardero, frente a una Avenida de Madrid cada vez más colapsada. Que no pongan más como excusa la tramitación con la Junta de Compensación de Ramblasque y que se pongan ya las pilas", ha concluido José Luis Díez Cámara.