El PSOE saca a la luz una "evidente ocultación" del Ayuntamiento de Villamediana

Publicado 06/04/2018 12:55:10 CET

"Han pasado cinco años, no recuerdo ese nivel de concreción", ha explicado la exdirectora general de Urbanismo

LOGROÑO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Francisco Ocón ha sacado hoy a la luz, en el transcurso de la Comisión de Investigación sobre el Plan General de Villamediana, una "evidente ocultación" del Ayuntamiento de la localidad ante la que la exdirectora general de Urbanismo, Maria Antonia Ortigosa, ha dicho no recordar porque "han pasado cinco años".

La que fuera presidenta de la COTUR en el momento de la aprobación del Plan General de Villamediana ha comparecido hoy en una sesión en la que Ocón ha desgranado lo que ha considerado una "ocultación" de información por parte del exalcalde de la localidad, Tomás Santolalla, para beneficiar al expresidente riojano, Pedro Sanz.

"Este era el plan; aprobar el Plan General antes de que se incoara expediente al señor Sanz Alonso", ha dicho. Así, ha relatado como el 12 de abril de 2013 el arquitecto municipal Esteban Pardo Calderón giró visita a la construcción del expresidente, después de que en enero de ese año el PSOE denunciara su ilegalidad.

El 14 de mayo, ha continuado apoyándose en la documentación a la que ha tenido acceso, el arquitecto firmó un informe en el que veía que la construcción "no se había ajustado a licencia" y, además, "no se podía hacer en ese suelo", lo cual "creía grave".

Sin embargo, ha añadido, el 3 de junio, el Ayuntamiento de Villamediana envió un escrito al Gobierno de La Rioja, quien le había requerido información, en el que "ocultó" este informe.

Ocón ha preguntado a Ortigosa en calidad de exdirectora general si tuvo conocimiento de este informe en una segunda petición, posterior, de información, ante lo que ella le ha remitido "al expediente" porque, ha dicho: "Han pasado cinco años y no recuerdo ese nivel de concreción".

El socialista no ha podido preguntarle por el desarrollo del informe en la COTUR ya que ella misma, al comienzo de la comparecencia, ha explicado que se salió "cuando se tramitaba el expediente" del Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana porque su padre y su madre son de la localidad. Así, se "excusó" y no estuvo presente, tampoco, en la "deliberación".

El diputado de Ciudadanos David Vallejo le he pedido como "concreción" si su familia estaba "afectada" a lo que ella ha respondido que sí.

Dada esta situación, tanto Ocón como Vallejo han anunciado que pedirán la comparecencia de la persona que le sustituyó, el que entonces era director de Carreteras Victor Manuel Garrido.

Desde el PP, Esther Agustín ha criticado la actitud del resto de grupos parlamentarios, salvo de Ciudadanos, a la hora de plantear preguntas que Ortigosa no podía responder; además de acusarles de hacer un "uso partidista" de la comisión y de hacer "juicios de valor en las preguntas".

Durante la intervención de la diputada de Podemos Natalia Rodríguez Ortigosa no ha respondido a diversas preguntas, como la intervención del arquitecto municipal, explicando: "No soy técnica, y no estoy aquí para dar mi opinión personal".