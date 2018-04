Publicado 06/04/2018 12:11:19 CET

LOGROÑO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud del PSOE La Rioja, Raúl Juárez, ha considerado este viernes a la consejera del ramo, María Martín, como "cómplice" en "el incumplimiento del pliego" del transporte sanitario en la comunidad "y de todas las irregularidades que están sucediendo" en un servicio que ha calificado como "un auténtico caos que estamos pagando todos los riojanos".

En rueda de prensa, Juárez ha recordado que la Consejería de Salud, que dirige María Martín, adjudicó el servicio de trasporte sanitario a la empresa Ferrovial, "con una importante bajada con respecto de la adjudicataria anterior de 1 millón de euros al año".

Para el responsable de Salud de la ejecutiva socialista, ante esta reducción del contrato del trasporte sanitario, "está claro que los riojanos, los usuarios del sistema público y los trabajadores son los grandes perjudicados, porque tienen que dar con menos dinero los mismos servicios, y las cuentas no salen".

La Consejería de Salud "es completamente ineficiente en la gestión del trasporte sanitario", ha dicho Juárez, quien ha apuntado que las urgencias de Logroño se atienden con un único vehículo de Soporte Vital Básico, (clase B), 1 UME-SVA y 2 ambulancias A1 (no asistenciales, con 1 sólo técnico-conductor).

Estos vehículos, además, se encuentran en régimen de localización, es decir disponen de 20 minutos de activación, "ahí es nada", es decir, se está haciendo un servicio de " paquetería exprés" al hospital de San Pedro "o a los Manzanos con los accidentes de tráfico", ha explicado.

En sus palabras, "no se entiende, que únicamente el técnico, que a la vez es el conductor, acuda para un aviso en vía pública y en domicilios, para movilizar y asistir a los enfermos, y los pacientes en su traslado al hospital vayan solos en la parte de atrás de la ambulancia sin nadie que les atienda".

Para Juárez, esto es una "irresponsabilidad creada" por la consejera María Martín, ella es la "auténtica y la única responsable de que el trasporte sanitario para las urgencias de Logroño haya retrocedido 20 años".

El secretario de Salud del PSOE La Rioja ha continuado analizando el "embrollo del trasporte sanitario creado por la inoperancia de la Consejería" y ha incidido en que, en marzo del 2017, había en Logroño un servicio de 3 ambulancias convencionales presenciales 24 horas con dos técnicos, 1 SVB y 1 SVA y a fecha de hoy, hay 1 SVA, 1 SVB, 2 vehículos tipo A presenciales y 2 vehículos tipo A localizados.

Esto es "realmente grave" porque en la actualidad y por la nueva normativa, todos los tipos A "no pueden realizar asistencia sanitaria", por lo que, si la Consejería de Sanidad cumpliera la ley, "en toda La Rioja solo disponemos de 2 vehículos equipados adecuadamente para atender a los riojanos", ha señalado. "Todo esto ya lo sabe la Consejera de Salud y es parte de su desidia por la gestión de la sanidad pública riojana", ha lamentado.

Juárez ha señalado que le consta que "ya hay denuncias en la propia inspección de trabajo, porque se superan con mucha frecuencia las horas efectivas de los vehículos con personal en dispositivo de localización y tienen que parar, ya que sus conductores no pueden superar las horas máximas establecidas por ley en una jornada laboral".

Esto supone que el conductor, que tiene que parar porque supera las horas efectivas, no sea sustituido y ese recurso no se use, es decir, "se reducen los efectivos, específicamente este problema también afecta a los servicios colectivos de altas, diálisis o rehabilitación".

A su juicio, la Consejería que dirige Martín, "se tapa los ojos ante los incumplimientos reiterados del pliego de condiciones del servicio de transporte sanitario", ha dicho.

PETICIONES.

Desde el PSOE han pedido a la consejera que "vele por gestionar mejor el servicio de transporte sanitario". En primer lugar, han pedido que no usen vehículos clase A, es decir no asistenciales, para las urgencias, "ya que lo prohíbe la Ley".

El segundo lugar que tampoco se usen vehículos de la Consejería de Salud, rotulados con el logotipo de Rioja Salud "para servicios privados", ya que "el pliego lo prohíbe y supone una falta muy grave usar recursos de Rioja Salud para fines privados".

Ha reclamado, en tercer lugar, que vele por mejorar la dotación de los vehículos, "falta material en el SVA y los SVB no tienen sillas adecuadas".

En cuarto lugar, que "se mejore la coordinación y la localización". A modo de ejemplo, ha explicado Juárez, que se deje el vehículo de Villanueva de Cameros en su zona, no lo baje a Logroño, dejando la N-111 y las Siete Villas sin ambulancia y pasando a ser atendida la zona desde Logroño.

Y, en quinto lugar, desde el PSOE ha solicitado a la consejera Martin, que "vele por que los trabajadores tengan sus uniformes adecuados, y estén formados, ellos están atendiendo emergencias en condiciones sobrehumanas, con inclemencias meteorológicas, lloviendo y muchas veces con barro hasta las rodillas, no están sentados en un despacho como la consejera".

Ante esta incapacidad e ineptitud, los socialistas, ha pedido a la consejera de Salud que "ponga orden en Ferrovial", ya que mucho prometía que la nueva empresa iba a ser mejor que la anterior, pero lo que está constatado es que, "sabiendo todo esto, María Martín no tiene ningún respeto por los riojanos, y es cómplice del incumpliendo del pliego y de todas las irregularidades que se están cometiendo".

Para finalizar, Juárez ha solicitado a la consejera de Salud, que "deje de ver la rentabilidad de la sanidad, y que se centre en atender a las personas, y rescinda el contrato con Ferrovial si no se está actuando correctamente".