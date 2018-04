La Rioja Turismo organiza un concurso de fotografía para retratar el patrimonio cultural de la región en primavera

Publicado 18/04/2018 13:28:50 CET

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado hoy el concurso de fotografía 'La Rioja, primavera del patrimonio cultural', una iniciativa que pretende descubrir y difundir los recursos turísticos de esta región, promovida por el Gobierno de La Rioja dentro de las actividades programadas con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Los participantes pueden presentar hasta tres fotografías a partir de hoy y hasta el próximo 21 de junio. Las imágenes a concurso deben pertenecer al ámbito geográfico de La Rioja y representar imágenes evocadoras centradas en elementos del patrimonio riojano que, durante la época primaveral, se perciban como una invitación para visitar y disfrutar de esta tierra en toda su plenitud.

La primavera es una época ideal para captar la diversidad y riqueza geográfica y cultural de La Rioja, ha destacado Rodríguez Osés, "un patrimonio que va más allá de los recursos materiales ampliamente conocidos (monasterios, castillos, palacios*) y de los paisajes que tanto caracterizan a la región. El folclore, las tradiciones, la gastronomía y la cultura en sus más diversas expresiones son otros elementos que forman parte de ese patrimonio. Todo ello puede ser objeto de fotografía y participar en este certamen".

Tanto las inscripciones como los envíos fotográficos se realizarán a través de la página web de La Rioja Turismo (Lariojaturismo.com), donde se podrán consultar las bases del concurso. En el apartado de título de la fotografía, se informará también del lugar y de la fecha de realización.

Un jurado formado por fotógrafos profesionales y personal de la Dirección General de Cultura y Turismo, y de La Rioja Turismo, elegirá las tres mejores obras a finales de junio. El concurso repartirá un total de 2.050 euros en premios.

Las obras ganadoras de los premios pasarán a ser propiedad del Gobierno de La Rioja, a quien los autores cederán los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y aplicación a los diferentes soportes. En todos los casos se citará el nombre del autor.

Además, la organización podrá comprar los derechos de las fotografías que no hayan resultado premiadas, previo acuerdo con los autores. Los archivos presentados no se devolverán y serán eliminados una vez hayan sido entregados los premios.

EL CONCURSO

Todas las personas mayores de edad con independencia de su nacionalidad o país de residencia podrán participar en el concurso. Los interesados tienen que enviar las fotografías en dos tamaños:

1) En formato JPG a 72 dpi., 1.920 píxeles de largo si el formato es horizontal o 1080 píxeles de alto si el formato es vertical. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superar los 1000 Kb.

2) En caso de realizarse una exposición con las obras presentadas, se solicitan las imágenes en alta resolución, con un tamaño de 4000 píxeles para el lado más largo, en JPG a 254 ppp en espacio de color sRGB o Adobe 1998.

Ambos tamaños serán requeridos en el proceso de subida de fotos. El concurso permite el retoque de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen su composición original. Por otro lado, las fotografías no tendrán ningún elemento (firma, logo, iniciales, marcos gráficos*) que puedan servir para identificar al autor de la obra o que reduzcan el tamaño de la imagen. No podrán presentarse a concurso fotografías premiadas en otros concursos.

LOS PREMIOS

Se establecen los siguientes premios:

Primer premio: 1200 euros + estancia de 2 noches en hotel Balneario

Segundo premio: 500 euros + estancia de 2 noches en hotel Balneario

Tercer premio: 350 euros + estancia de 2 noches en hotel Balneario

Además, se podrán conceder hasta dos accésits cuyo premio consistirá en un tratamiento de vinoterapia. Un mismo concursante no podrá recibir más de un premio. Al importe de cada uno de los premios se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación.