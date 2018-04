Riojafórum acoge este sábado 'We love Queen', un homenaje musical al mítico grupo británico

Publicado 19/04/2018 9:33:40 CET

El espectáculo musical 'We love Queen' homenajeará este próximo sábado 21 de abril, a partir de las 20,30 horas, en Riojafórum a la mítica banda londinense. Será un tributo teatralizado, en el que se conservará la esencia de todas las canciones popularizadas por Freddie Mercury.

Producciones Yllana S.L. y Barabu-Extresound han ideado una ceremonia religiosa para escenificar toda la energía de Queen. El espectáculo que llega a Logroño será un modo diferente de escuchar, sentir y disfrutar de todos esos himnos globalizados por una de las bandas de rock más influyentes del siglo XX.

Un Sumo Sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen guiará a los asistentes en el rito de exaltación de la vida y obra de Queen. Uno de ellos será elegido, a través de una invocación colectiva, para convertirse en receptor y transmisor de la energía eterna, divina y mercuriana.

Enrique Sequeros y Jorge Bettancor son los intérpretes principales de este espectáculo dirigido por Yllana. La relación de este último con los musicales es amplia y fructífera: 'Avenue Q' (premio Max al mejor musical 2010), 'The Hole' (2012) y 'Hoy No Me Puedo Levantar' (2014), entre otros.

Próximamente, el Palacio de Congresos de La Rioja también acogerá los conciertos de Rosana (12 de mayo), Joan Manuel Serrat (19 de mayo) y Rulo y la Contrabanda (26 de mayo).

Las entradas para todos estos espectáculos programados en Riojafórum pueden adquirirse en riojaforum.com y en entradas.com. De igual modo, las taquillas abren dos días antes de cada evento (11-14 y 17-20 horas) y en la misma fecha de actuación (11-14 horas y 17 horas hasta el inicio).