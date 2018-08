La riojana, María José Garrido, en el elenco de artistas de 'El Jovencito Frankenstein'

Publicado 05/08/2018 17:04:08 CET

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

'El Jovencito Frankenstein' se estrenará el próximo 13 de noviembre en el Teatro Luz Philips de Gran Vía con un elenco formado por 31 artistas, entre ellos, la riojana, María José Garrido.

El musical cuenta en su reparto con: Víctor Ullate Roche(Madrid),en el papel protagonista interpretando al doctor Frankenstein, Marta Ribera(Girona), quien dará vida a la escandalosa prometida del doctor, Elizabeth Benning, el actor Jordi Vidal(Barcelona),que interpretará el personaje de Igor y Albert Gràcia (Barcelona)como el monstruo.

Cristina Llorente(Valladolid) y Teresa Vallicrosa(Barcelona) serán, respectivamente, Inga, la exuberante asistente de Frederick Frankenstein, y Frau Blücher, la austera ama de llaves amante del abuelo Frankenstein.

Al espectáculo se suman los actores: Pitu Manubens(Barcelona), en el papel del inspector Hans Kemp y del ermitaño yGerard Mínguez(Barcelona) como Ziggy y Victor Frankenstein.

Además formarán parte del musical como ensamble: Pablo Plaza(Madrid), Joselu Lopez (Hellín, Albacete), Adrián Quiles Arias (Onil, Alicante), Álex Chávarri(Zarautz, Guipuzcoa), Avelino Piedad(Cádiz), María José Garrido(Calahorra, La Rioja), Desirée Moreno(Esplugues del Llobregat, Barcelona), Laura Castrillón (Lleida), Belen Marcos (Madrid) y Graciela Monterde (Barcelona).

Como swings el espectáculo cuenta con Chema Zamora (Murcia) y Natalia Delgado (Málaga), que además será Dance Captain. Los covers de los personajes femeninos y masculinos serán Thais Curiá (Barcelona) y Natxo Núñez (Alicante). A este elenco se sumarán nueve músicos.

La comedia musical está producida por LETSGO, que tras el éxito de Dirty Dancing, la saga TheHole y La Familia Addams continúa su puesta en escena con este show terroríficamente divertido. Para trasladarlo a las tablas del teatro, confía una vez más en la dirección de Esteve Ferrer, como ya lo hiciera con La Familia Addams.

Con libreto del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical está basada en la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974 y cuenta con la colaboración musical especial de la directora y coreógrafa, Susan Stroman.

La obra comenzó su andadura en los escenarios en 2007 en el Paramount Theatre en Seattle, Washington, hasta estrenarse en Broadway y continuar posteriormente su gira por Estados Unidos. En 2017 llegó al West End de Londres, donde continúa en cartel en la actualidad con un rotundo éxito de público.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y más concretamente a las producidas por Universal en los años 1930. En el film se utilizan incluso las mismas piezas de laboratorio usadas en la película Frankenstein de 1931.

Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante creación artística. El show está compuesto por melodías memorables como The Transylvania Mania, He Vas My Boyfriend y el mítico Puttin' On The Ritz.