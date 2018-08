Sáinz elude pronunciarse sobre si identificó en la Junta de Portavoces a un intermediario del caso 'Enredadera'

Publicado 16/08/2018 12:23:22 CET

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha eludido pronunciarse sobre si identificó en la Junta de Portavoces a un intermediario del caso 'Enredadera'.

Ha sido al concluir la comparecencia de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno, preguntado por los periodistas por las declaraciones realizadas por el presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, que ha indicado que en la Junta de Portavoces del pasado lunes que se celebró en el Ayuntamiento de Logroño, y en la que él participó como concejal del Partido Riojano, el portavoz del Equipo de Gobierno "identificó" a la persona que aparecía como intermediario en la documentación publicada por Diario La Rioja como Fernando Corral. "Creen que las siglas F.C se refieren a Fernando Corral", ha dicho.

El portavoz del Equipo de Gobierno ha señalado que "no voy a confirmar, ni a desmentir absolutamente nada de un asunto que está bajo secreto sumarial, y por tanto no tenga nada más que decir". Insistiendo los periodistas acerca de que si Sainz dio ese nombre, éste ha apuntado "eso es una probabilidad", para a continuación, señalar que "no voy identificar a alguien que está incluido en un sumario con sus iniciales y en fase de secreto sumarial".

Para Sáinz "lo importante es que el Ayuntamiento se ha personado en el caso como acusación particular contra cualquier persona que intente mancillar el nombre de cualquier funcionario o de cualquier concejal de la casa", así como que "seguimos trabajando con normalidad como hace un mes, cuando la UDEF visitó estas instalaciones".