Sajazarra será la protagonista del cupón de la ONCE de este domingo 21 de enero

Publicado 20/01/2018 18:06:14 CET

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Sajazarra es el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 21 de enero, dentro de la serie 'Nuestros pueblos más bonitos'. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la belleza de esta localidad riojana.

Situado en confluencia de los ríos Aguanal y Ea, Sajazarra muestra al viajero una bella mezcla de arquitectura y paisaje rural, con sus viñedos. La localidad es un conjunto histórico-artístico, fortificado y con arcos apuntados en sus muros. Destaca su Castillo, del siglo XV, uno de los mejor rehabilitados de La Rioja.

Calles formadas por casas de piedra, la mayoría del siglo XVIII, llamarán la atención del visitante. En el Ayuntamiento se puede ver que en una ventana asoma una cola de metal, que tiene continuación en la fachada, donde está la cabeza de un dragón.

Destaca también, la Iglesia de la Asunción (siglos XII y XIII), de diversos estilos arquitectónicos, aledaña al castillo.

Los amantes de la Naturaleza también pueden disfrutar en Sajazarra, no sólo por sus viñedos, sino también por las choperas en las riberas de los ríos, y la abundancia de álamos, sauces y alisos. En lo que se refiere a la fauna, se puede observar al ruiseñor bastardo, al mirlo común, herrerillos, entre otros. Y rapaces como el cárabo, el búho chico, el gavilán o el cernícalo.

Topos, erizos, conejos, gato montés, el zorro o el visón europeo, especie protegida y en peligro de extinción, se encuentran entre los mamíferos que proliferan en los paisajes de Sajazarra.

La serie de cupones "Nuestros pueblos más bonitos" comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015.

Estas localidades que ilustran los cupones de la ONCE de los domingos, se integran en la Asociación de los pueblos más bonitos de España y nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura, villas donde la tradición envuelve al viajero que, al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de este marco único. El objetivo es la promoción de zonas preferentemente rurales y de pequeños municipios. Para más información: http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.