Salud aporta con 215.828 euros para el "imprescindible trabajo" de las asociaciones de pacientes

Actualizado 29/06/2017 12:22:12 CET

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud, apoya, con 215.828 euros, a las asociaciones de pacientes riojanas a través de la firma de convenios de colaboración con los que, en palabras de la Consejera de Salud, María Martín, "valoramos el imprescindible trabajo que desarrollan y que nos permite seguir mejorando nuestro sistema sanitario para que tenga la máxima calidad y eficiencia".

Martín ha hecho estas declaraciones, esta mañana, en el acto de firma de los convenios de colaboración con 8 asociaciones de pacientes de La Rioja donde ha querido agradecer la labor que desarrollan; "su conocimiento y la experiencia que aportan de forma altruista, se convierte en la mejor herramienta para asegurar una atención de calidad y llegar donde, en muchas ocasiones, la administración no llega".

El Gobierno de La Rioja quiere mostrar su apoyo a las asociaciones de pacientes con la firma de estos convenios con un importe total de 215.828,66 euros que van a permitir "coordinar y reforzar las actuaciones dirigidas a garantizar la atención sanitaria a pacientes riojanos a través de los programas y actividades que desarrollan" ha señalado María Martín.

En concreto, María Martín ha firmado los convenios con los siguientes presidentes de las asociaciones de pacientes: Darío Oñate (FRAAR); Alfonso Hernáiz (DAR); Javier Cordón (ALCER Rioja); Javier Pinilla (Comisión Antisida); Divina López (AECC); Lauro Rodríguez (ARDEM); Milagros Portillo (ARSIDO) y Cristina Bustamante (FIBROFARE Rioja).

Por su parte, el presidente de ARDEM, Lauro Rodríguez, ha reconocido que sin la ayuda económica "no tendríamos asociación y no podíamos hacer ejercicios de fisioterapia y logopeda" que hacen que "podamos mantener mayor calidad de vida". Milagros Portillo, de Arsido, ha apuntado que destinan la cantidad economía a "logopedas", algo que es importante "porque ya por su condición de síndrome de Down tiene en la cara los rasgos, y por ello es importante no ponerles otro handicap con el habla".

CONVENIOS ASOCIACIONES DE PACIENTES

La Consejería de Salud apoya a la federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos en Rehabilitación de La Rioja (FRAAR) con 34.275 euros para poder llevar a cabo el programa de prevención y sensibilización sobre alcoholismo; el programa de apoyo a los grupos de autoayuda; el programa de visitas hospitalarias y la adecuación de las infraestructuras de la sede de la entidad.

La Asociación DAR (Diabéticos Asociados Riojanos) recibirá 5.393 euros para ofrecer orientación, asesoramiento e información sobre la Diabetes a enfermos, familias y a la sociedad en general, así como para realizar campañas de difusión imprescindibles para que se conozca y aflore el gran número de personas que no se han diagnosticado.

Por su parte, ALCER (Asociación para la lucha contra las enfermedades renales) dispondrá de 42.098,12 euros para, entre otras acciones, poder llevar a cabo la promoción y fomento de la donación de órganos; el programa de atención social integral; el programa de orientación e intervención psicológica y el asesoramiento a enfermos y a sus familias.

El convenio con la Comisión Ciudadana Antisida determina que Salud aporte 21.925 euros para el apoyo a las personas afectadas por el VIH y para la prevención de esta enfermedad a través de actividades de apoyo, de prevención y de promoción. En concreto, esta asociación ofrece atención social, psicológica, asesoría jurídica y legal, educación sanitaria e información.

En cuanto a la AECC (Asociación Española contra el Cáncer), percibirá un total de 47.885 euros para desarrollar sesiones de terapia psicológica y cognitivo-conductual, impartidas por profesionales sanitarios especialistas en materia oncológica y, asimismo, sesiones de terapia de grupo o individual para dejar de fumar de forma progresiva.

La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) recibirá la aportación de 37.872,48 euros para la atención integral a personas afectadas por esta enfermedad y la atención y asesoramiento a las familias. De esta forma, ARDEM presta el servicio de rehabilitación integral, tratamiento psicológico y terapia familiar de forma individual, en pareja, familiar y en grupo, además de servicio de neuropsicología y social.

En lo que se refiere a ARSIDO (Asociación Síndrome de Down), contará con 14.353 euros para poder ofrecer el servicio de logopedia para personas mayores de 6 años con discapacidad intelectual. Llevarán a cabo, no solo la terapia, sino también el seguimiento y evaluación de los usuarios y la atención telefónica.

Por último, FIBROFARE Rioja percibirá 2.026,50 euros para poder desarrollar actividades de información y sensibilización social sobre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y para desarrollar charlas informativas.