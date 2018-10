Sanz: "O ustedes son muy tontos o yo soy muy listo; pero no tengo resolución judicial que me condene a algo"

Publicado 04/10/2018 13:22:58 CET

"Si yo no fuese Pedro Sanz no estaría aquí; lo curioso es que sólo esté Pedro Sanz"

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha insistido hoy en sede parlamentaria en que "según los tribunales no" es "un infractor"."O ustedes son muy tontos o yo soy muy listo; pero no tengo resolución judicial que me condene a algo", ha espetado.

Sanz ha comparecido en la Comisión de Investigación que intenta aclarar la aprobación del Plan General de Villamediana, así como la introducción del sector disperso cinco, en el que se ubica una propiedad del expresidente.

El actual senador autonómico ha mostrado sorpresa por "tanta fijación por Pedro Sanz", mientras, desde la oposición, no son "capaces de presentar un recurso administrativo". "Si yo no fuese Pedro Sanz no estaría aquí; lo curioso es que sólo esté Pedro Sanz", ha creído.

"Yo soy un ciudadano, como los demás, y cometo errores como los demás", ha dicho al tiempo que ha considerado que "no deja de ser curioso" que "sólo se actúe contra" él.

