Sordo(CCOO) advierte que el Gobierno "no puede escudarse" en no tener mayoría "para no cambiar la reforma laboral"

Publicado 27/09/2018 13:53:11 CET

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido este jueves en Logroño al Gobierno central que "no puede escudarse" en no contar con mayoría parlamentaria "para no cambiar la reforma laboral", al menos en algunos de sus aspectos.

Sordo ha acudido hoy a la capital riojana para participar en el Curso de Verano de la Universidad de La Rioja 'El futuro del trabajo: digitalización y plataformas colaborativas', que se realiza en colaboración con Comisiones Obreras de La Rioja.

"Hay que revertir el escenario de reformas, la laboral, la fiscal y la de las pensiones, así como la devaluación salarial, que se han dado durante los últimos ocho años", ha afirmado Sordo, en referencia a la crisis económica, de la que, "hace algo más de un año", ha señalado que se advierten algunas mejoras.

Así, ha hecho referencia al acuerdo, ayer mismo, para revalorizar las pensiones con el IPC alcanzado en el Pacto de Toledo; la subida del 20% del SMI hasta 2020; la recuperación "de una parte al menos" de los derechos de los trabajadores públicos; o el acuerdo estatal de negociación colectiva, con una revalorización del 3% y 14.000 euros mínimos.

Ante esta situación, la "estrategia" de CCOO para los próximos meses va a ser precisamente "incidir en la recuperación de los salarios" de modo que esta revalorización se traslade del conjunto general "a los convenios colectivos", algo que podrá afectar a 2,2 millones de trabajadores, y para lo que ha considerado "necesaria una ofensiva sindical".

"No es tiempo ya de declaraciones, sino de acciones", ha subrayado Unai Sordo, quien ha incidido en que "el Gobierno no se puede escudar en que no tiene mayoría parlamentaria para no cambiar la reforma laboral, hay que explorar qué partes de esta reforma se pueden variar porque sí puede haber mayorías".

En este sentido, ha citado aspectos como que los convenios no dejen de aplicarse pese a cumplir fecha "porque es algo que condiciona mucho la negociación"; que los convenios de empresa se apliquen frente a los convenios sectoriales, una práctica "que empobrece mucho los salarios"; y, especialmente, que se garantice el cumplimiento de los convenios colectivos en casos de externalización y subcontratación.

"Hay mayoría parlamentaria suficiente para cambiar estos tres aspectos centrales de la reforma laboral de 2012. Eso no quiere decir que en Comisiones Obreras nos conformemos, esperamos derogar la reforma entera, pero hay que ver la realidad", ha dicho Sordo.

El dirigente sindical ha considerado, en este sentido, que "el Gobierno debe mover las piezas, y el resto de partidos tendrá que retratarse" y ha puesto como plazo "antes de final de año" para "dejar claro qué partes de la reforma laboral pueden cambiarse y hacerlo de inmediato".

PENSIONES.

También se ha referido Unai Sordo a la pensiones, y aunque ha calificado como "un paso importante la recuperación del consenso en el Pacto de Toledo", ha puntualizado que "no vale solamente con la revalorización".

Por eso, ha apostado por hacer una reforma de la estructura de los ingresos de la Seguridad Social, ya que, "de lo contrario, no es más que dar patadas a seguir con los problemas, porque la realidad, que se sabe ahora y desde hace años, es que vamos a ir pagando más pensiones y por más tiempo".

"Hay que hablar en serio de cómo se financia esto, por cotización, subiendo el salario mínimo, equiparando a los autónomos con el Régimen General, lo que lograría recaudar 7.000 millones más.... Y, además, poner transferencias de los PGE en las próximas décadas para aguantar el gasto de las pensiones. Hay que decirle la verdad a la gente", ha afirmado.

Por último, ha mencionado igualmente la necesidad de una reforma del sistema fiscal, "porque hay que replantearse que España tiene un recorrido amplio en la corresponsabilidad fiscal, si se recauda un 7% menos del PIB que en el resto de Europa, hay que recorrer ese camino para tener servicios o infraestructuras decentes".

Como reto también para el sindicato, Sordo ha citado la revalidación de la representación de Comisiones Obreras en las futuras elecciones sindicales, "que esperamos volver a ganar", pero con la vista puesta, además, en llegar a que "la mitad de las elegidas sean mujeres", por el 40% "nada desdeñable" de la actualidad, y un 10%, menores de 30 años.

Con respecto al Curso de la UR, el dirigente sindical ha alertado que "no podemos utilizar las mismas herramientas ante la digitalización, con un sector servicios que se está imponiendo frente a sectores más tradicionales y a unas empresas que se están desconfigurando y ya no son una unidad, sino una cadena de subcontratación que deteriora la calidad del empleo y los salarios".

En esta misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja, Jorge Ruano, ha concluido aseverando que "la digitalización y las plataformas colaborativas están precarizando y cambiando las reglas del trabajo y creando más desigualdad".