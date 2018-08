Taxistas aseguran que las licencias de VTC son "un problema contra el usuario"

Publicado 30/07/2018 13:00:16 CET

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Taxistas de La Rioja (ATRIO), Javier Vallilengua, ha asegurado hoy que las licencias VYC son "un problema contra el usuario".

La asociación riojana apoya la huelga para reivindicar la limitación de las licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor) que usan las compañías Uber y Cabify.

La huelga, que se inició el domingo, 29 de julio, a partir de las 06:00 horas de la mañana se prolongará durante tres días, hasta el 31 de julio a las 00,00 horas, a espera de la reunión que, hoy, el colectivo está desarrollando con el Ministerio de Fomento.

Vallilengua, que ha asegurado que llevan "nueve años de mentiras", ha afirmado que solicitan que se "cumpla la ley".

"No queremos diálogo, queremos soluciones a un problema que han creado ellos", ha dicho en referencia al Gobierno central y tras una ley con "errores de bulto" que ha creado un "agujero" que está provocando "licencias masivamente".

Ha explicado que, en La Rioja, la huelga se está desarrollando con servicios mínimos del 25 por ciento, en la flota de servicio de día, pensando "sobre todo en los centros salud, hospitales y personas con movilidad reducida"; y de un diez por ciento por la noche. No se van a desarrollar, en principio, movilizaciones.

Ha indicado que "no se trata de intrusismo, es un problema mayor", en primer lugar "contra el usuario porque no se cuenta la letra pequeña, con la que en momentos de alta demanda se puede llegar a precios cinco veces superiores porque no hay reglamentación alguna".

También, "contra la hacienda pública, sin la que no se pueden tener servicios públicos; contra los trabajadores de estas empresas" y contra los taxistas "que tienen que competir con distintas armas".