La psicóloga Patricia Ramírez ha definido la exigencia como "el defecto más valorado". En una entrevista concedida a Europa Press antes de presentar, en Logroño, su último trabajo ha aseverado: "Tengo la consulta llena de exigentes consigo mismo".

'Si salieras a vivir' es una guía práctica hecha pensando en los seguidores de Ramírez en la que el análisis de las emociones se apoya en el conocimiento de cómo funciona el cerebro.

Que lo haya escrito alguien que "sabe cómo responde el cerebro a las emociones" es lo que, según su autora, le diferencia de otras guías de autoayuda. "Hablar de las emociones podemos hablar todos, pero hay que saber cómo funciona el cerebro, la neurociencia", ha dicho.

Un "rigor científico", por tanto, al que la autora le ha dado un carácter práctico, y sencillo, desarrollándolo mediante post-it con herramientas prácticas.

Ramírez ha apuntado a la necesidad de "rebajar la autoexigencia"; algo que hunde sus raíces en la educación. En este sentido, ha apuntado cómo los padres llegan a sus talleres de Educar en Serenidad buscando, en primer lugar, que sus hijos les obedezcan. "Exigencia", ha señalado.

"Todo tiene que ser a la primera, nos educamos en un nivel de exigencia que también nos lleva a no implicarnos en cosas porque creemos que lo vamos a hacer bien", ha relatado.

Frente a esto, ha insistido en que si algo no sale a la primera puede salir a la segunda, y que "no tenemos que estar superándonos todos los días"; igual "como estamos, estamos bien, no tiene que ser perfecto".

"La gente nos sabe que el autocontrol requiere descanso, y que te dosifiques; igual no te falta fuerza de voluntad, te sobran objetivos", ha indicado al tiempo que ha recomendado relajase y ser "autocompasivo".

Junto a esto, y frente al aprecio que se tiene a la inteligencia académica, ha abogado por "valorar más la inteligencia emocional; aprender a expresar qué sientes, aprender a pedir ayuda y poner limites", si no "se hace bola y uno revienta".

Ramírez también ha apuntado que las últimas investigaciones hablan de que el cerebro "no está tan dividido" y el lado creativo, y emocional, y el racional estarían "integrados", funcionando un sistema holístico, mediante circunferencias. "Por eso es importante estar al día en Neurociencia", ha dicho.

Patricia Ramírez es licenciada en Psicología, máster en Psicología clínica y de la Salud y doctorada en el Departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada. Asimismo es socia fundadora del centro de psicología y neuropsicología Ramirezcaracuel que, desde hace diecisiete años, atiende todo tipo de trastornos psicológicos.

En el ámbito deportivo, formó parte del cuerpo técnico del primer equipo del Betis con Pepe Mel y del RCD Mallorca con Gregorio Manzano, ade*más de trabajar con deportistas individuales que compiten a nivel nacional e internacional. Es conferenciante habitual de temas relacionados con el trabajo en equipo, liderazgo, cohesión, optimismo y actitud y da clases en la FEB (Federación Espa*ñola de Baloncesto) y en la RFEBM (Real Federación Española de Balonmano) sobre psicología del deporte en el alto rendimiento. Es autora de varios libros de carácter divulgativo.

Presentará su trabajo 'Si salieras a vivir' junto a Luis Cacho, presidente de la Fundación Promete, el próximo miérciles, 4 de abril, en el Espacio Santos Ochoa.