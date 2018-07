Una treintena de empresas se interesan en la FER por el programa eurotars, que fomenta la investigación de las pymes

Actualizado 26/01/2011 13:08:41 CET

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La FER ha acogido en su sede un encuentro empresarial para informar a los empresarios sobre el programa eurotars, un programa gestionado por Eureka, cuyo principal objetivo es fomentar la investigación dirigida al mercado y desarrolladas por las pymes intensivas en I+D. El programa europeo puede cubrir cualquier área tecnológica y debe tener como objetivo final el desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio.

El secretario general de la FER, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, ha inaugurado esta reunión empresarial, en la que han participado diversos técnicos del CDTI.

Los proyectos presentados por las empresas deben ser colaborativos, es decir, debe involucrar al menos dos socios de dos países europeos diferentes, y debe estar liderado por unaPyME intensiva en I+D. Dependiendo de las reglas de cada país, otro tipo de entidades (Universidades, Centros de Investigación, etc.) bien pueden participar como socios independientes o bien deben ser subcontratados. En el caso concreto de España todo tipo de empresas pueden participar como socios, mientras que las entidades no empresariales (Universidades, Centros de Investigación, etc.) deben ir subcontratadas.

Un proyecto debe tener una duración máxima de 3 años, y dentro de los dos años posteriores a su finalización, el producto/proceso generado debe estar listo para ser lanzado al mercado.

Existe una excepción en el caso de proyectos de biotecnología, biomedicina o medicina que requieran ensayos clínicos; en tal caso lo que se exige es que los ensayos empiecen durante los dos años siguientes a la finalización del proyecto.

La fecha de cierre de la próxima convocatoria es el 24 de marzo de 2011