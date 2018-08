UGT no apoya acuerdo Mesa Negociación y pide a Administración que sea más ambiciosa en la recuperación de las 35 horas

Actualizado 27/07/2018 14:00:29 CET

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha lamentado que, tras la Mesa de Negociación mantenida este viernes, "no se haya podido llegar a ningún acuerdo" en la recuperación de los derechos de los empleados públicos "arrebatados en 2012" porque "la postura de la Administración todavía está muy alejada de lo que propone la parte sindical y, por lo tanto, todavía no lo podemos aceptar".

Así lo ha explicado este viernes el secretario general de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) La Rioja, Fernando Domínguez, quien ha indicado que se ha trasladado la Mesa de Negociación a las próximas semanas, aunque sin concretar fechas.

Desde UGT aseguran que el principal freno por el cual no pueden aceptar la propuesta de la Administración sigue siendo la recuperación de la jornada laboral a 35 horas. "En otros asuntos sí que parece que tenemos posturas más cercanas pero, en las condiciones que nos proponen, no podemos cerrar un acuerdo si no nos devuelven las 35 horas".

En este sentido, la Administración ha mantenido la propuesta del pasado miércoles que consiste en pasar de 37 a 36,5 horas a partir del 1 de enero de 2019 "con posibilidad de flexibilizar" pero desde UGT lamentan que "no hayan explicado en qué consiste esa flexibilización" y llegar a las 35 horas en 2020. Una medida que "no nos parece suficiente porque nosotros queremos que cuanto antes se lleguen a las 35 horas mejor".

En el caso de los docentes, la Administración propone 19 horas para el curso 2019/2020 y alcanzar las 18 en el curso 2020/2021, "consideramos que estas medidas son insuficientes y que se debe tener más ambición".

En el resto de asuntos, ha explicado, "sí que hay un acercamiento mayor pero la idea es aprobarlo todo en bloque a pesar de que nosotros sí que hemos ofrecido que se aprobara por partes".

Para UGT está cerca de aprobarse lo relativo al complemento del IT incluso su recuperación del cien por cien en todo el sector público. También hay posturas parecidas en la equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad.

Además desde UGT consideran "fundamental" que se cierre el calendario de negociación propuesto por la Administración para el mes de septiembre porque "hay asuntos como la carrera profesional, la OPE, acuerdos de ayudas sociales o fondos adicionales para el año 2018, entre otros, que son temas urgentes a los que se les debe dar trámite pronto".

Ante esta situación, desde UGT "mantendremos la exigencia de seguir negociando mientras la administración mantenga una voluntad real de hacerlo", ha indicado.

Todo para que "los empleados públicos recuperen todos los derechos arrebatados en 2012 y que esa recuperación llegue a todos".