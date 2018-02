UNIR y Google se unen para mejorar las competencias digitales de los docentes

Publicado 15/02/2018 11:10:52 CET

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de mil docentes se formarán anualmente en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en las más novedosas competencias digitales y tecnologías educativas gracias al acuerdo alcanzado con Google for Education. Se trata de dotarles de unas habilidades necesarias para ofrecer una docencia adecuada a la educación del siglo XXI.

El acuerdo, el primero entre Google for Education y una universidad española, se enmarca dentro de un nuevo e innovador proyecto de UNIR, "La Escuela de formación de profesores en Tecnología Educativa, Competencias Digitales y Desarrollo del Talento" que dirige Javier Tourón, Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de UNIR.

Esta Escuela de UNIR, que ha empezado a funcionar este año con más de cinco títulos, pretende que los docentes -y en general el sistema educativo- se desarrollen, promuevan un aprendizaje innovador y se adapten al entorno actual, fuertemente digitalizado y cambiante.

Entre dichos cursos destaca el de "Google for Education", que permitirá al educador crear espacios virtuales completamente seguros o diseñar intranets gracias a las herramientas GSuite for Education y a la plataforma Google Classroom. De esa forma, los docentes que superen los exámenes oficiales de Google obtendrán su certificación en los niveles 1 y 2.

"Gracias a universidades pioneras como la UNIR, que fomentan la colaboración entre el mundo empresarial y las universidades, más y más docentes saldrán preparados para el mundo de hoy y el de mañana. Esto no puede sino tener un impacto significativo en los miles y miles de alumnos que pasarán por las aulas de estos docentes", explica Marc Sanz López, Head of Google for Education-South of Europe. Y añade que, en este año, UNIR y Google "colaboraremos para que más de mil futuros docentes se desarrollen profesionalmente en competencias e inteligencia digital para transformar el aprendizaje y la educación en España".

Por su parte, el director de la Escuela de Formación para profesores y experto en Altas Capacidades, Javier Tourón, asegura que "la revolución educativa se hace en las aulas con profesores bien formados" y por ello "es menester adquirir competencias y habilidades nuevas para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad y del mundo del trabajo".

SOBRE UNIR





Cien por cien online, UNIR La Universidad en Internet tiene un modelo pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.600 clases online semanalmente. El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita.

En la actualidad UNIR cuenta con más de 32.000 estudiantes, de los cuales 10.000 viven fuera de España; 1.201 docentes e investigadores y 934 empleados. Se imparten más de 130 titulaciones (19 Grados, 67 Másteres universitarios, 2 Programas de doctorado y 44 Títulos propios). Fue aprobada oficialmente en el año 2008 y desde entonces se han graduado más de 41.000 estudiantes.